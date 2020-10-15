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15октября
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сегодня, 16:18 1

Курсанты ДВОКУ более ста раз поднялись на Саяны

Курсанты ДВОКУ более ста раз поднялись на Саяны

Курсанты ДВОКУ за месяц поднялись на Восточные Саяны больше ста раз. Молодые люди жили в дикой природе на границе Бурятии и Иркутской области. Они покорили высоты Аршан — 2 546 метров и Броненосец — 2 529.

Курсанты факультета подготовки командиров горных подразделений ДВОКУ прошли практику в горах. Пять альпинистских групп проложили два новых маршрута на вершины. Впоследствии их опишут и зарегистрируют.

Курсанты под руководством опытных офицеров закрепили навыки движения по склонам, преодоления скал и водных преград. Также они организовывали воздушные переправы и эвакуировали условно «раненых» через ущелья со специальным современным горным снаряжением. Молодые люди получили опыт выживания в горах при низких температурах. Все 30 курсантов выполнили второй спортивный разряд по альпинизму, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные #образование #природа #туризм

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Теперь их можно называть Стосаянцами

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