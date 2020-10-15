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15октября
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сегодня, 15:58 7

Доигрались: в Благовещенске пострадал ребёнок, который перебегал дорогу перед движущимся грузовиком

Доигрались: в Благовещенске пострадал ребёнок, который перебегал дорогу перед движущимся грузовиком
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В четверг, 15 октября, в обеденный перерыв в районе улиц Богдана Хмельницкого – Красноармейской грузовик Isuzu Elf сбил ребенка. Мальчик перебегал дорогу перед близко идущим транспортом. Совсем недалеко располагался пешеходный переход.

Полиция устанавливает детали произошедшего, а очевидцы утверждают, что ребёнок отделался гематомой в области головы.

Ранее в соцсетях Приамурья уже появлялись видео популярной игры, по правилам которой ребёнку нужно перебежать дорогу максимально близко к идущему автомобилю. Пользователи соцсетей предположили, что мальчик бросился под колеса идущему грузовику как раз во время этого опасного развлечения.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    2 часа назад

    Проиграл.

  • ИньИянь

    ИньИянь
    2 часа назад

    Ни бес с ним. Дураков не жалко.

  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    жалко только родителей

  • Ser_86

    Ser_86
    2 часа назад

    28ups, жалко только водителей!

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    1 час назад

    Да, а потом водителю всю кровь свернут, расследуя ДТП.

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    1 час назад

    Утырок подставил водителя. Сейчас если права не отберут (хотя отберут по-любому), то замучается доказывать, что не верблюд. И уже не знаешь, чего этому малолетнему ***илу желать - полного выздоровления, или чтобы надолго в больнице оказался.

  • С форума

    С форума
    1 час назад

    Какие святые комментаторы со своими святыми детьми тут собрались. Не желайте другим зла не получите его в ответ.

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