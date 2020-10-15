Доигрались: в Благовещенске пострадал ребёнок, который перебегал дорогу перед движущимся грузовиком

Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

В четверг, 15 октября, в обеденный перерыв в районе улиц Богдана Хмельницкого – Красноармейской грузовик Isuzu Elf сбил ребенка. Мальчик перебегал дорогу перед близко идущим транспортом. Совсем недалеко располагался пешеходный переход.

Полиция устанавливает детали произошедшего, а очевидцы утверждают, что ребёнок отделался гематомой в области головы.

Ранее в соцсетях Приамурья уже появлялись видео популярной игры, по правилам которой ребёнку нужно перебежать дорогу максимально близко к идущему автомобилю. Пользователи соцсетей предположили, что мальчик бросился под колеса идущему грузовику как раз во время этого опасного развлечения.