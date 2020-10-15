Отдыхающие превратили озеро в Белогорье в свалку

Фото: www.instagram.com/centr.vibor/

После сезона отдыха у воды благовещенцы оставили возле озера Утёсное в Белогорье огромное количеств мусора. Молодёжный центр «Выбор» решил навести на живописной территории порядок и призывает на помощь всех неравнодушных горожан.

«Лето прошло, закончился пляжный сезон, и у многих из нас появился вопрос: "Жители города Благовещенска, а где вы будете отдыхать следующим летом?" Наверное, не на озере Утёсном? Посмотрите, что вы после себя оставили! Кучи мусора. Вам это нравится? Если нет, то ждем вас 17 октября в 11:00 на субботнике по уборке береговой линии», написали сотрудники центра в своём Инстаграме.

Тех, кто приедет спасать красивое место от огромного количества мусора, обещают напить горячим чаем. Весь инвентарь для уборки также предоставят на месте.