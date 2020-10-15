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15октября
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сегодня, 16:15 2

Отдыхающие превратили озеро в Белогорье в свалку

Отдыхающие превратили озеро в Белогорье в свалку
Фото: www.instagram.com/centr.vibor/

После сезона отдыха у воды благовещенцы оставили возле озера Утёсное в Белогорье огромное количеств мусора. Молодёжный центр «Выбор» решил навести на живописной территории порядок и призывает на помощь всех неравнодушных горожан.

«Лето прошло, закончился пляжный сезон, и у многих из нас появился вопрос: "Жители города Благовещенска, а где вы будете отдыхать следующим летом?" Наверное, не на озере Утёсном? Посмотрите, что вы после себя оставили! Кучи мусора. Вам это нравится? Если нет, то ждем вас 17 октября в 11:00 на субботнике по уборке береговой линии», написали сотрудники центра в своём Инстаграме.

Тех, кто приедет спасать красивое место от огромного количества мусора, обещают напить горячим чаем. Весь инвентарь для уборки также предоставят на месте.

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#помощь #природа

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Волонтёры уберут

  • Madao!

    Madao!
    2 часа назад

    В этой луже ещё кто то купается?

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