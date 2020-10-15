На Партизанской разберут новый тротуар и переделают заново

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Тротуарную плитку на улице Партизанской – от Горького до Зейской – уложили лишь в прошлом году. После жалоб жителей района и выезда на участок мэра было решено начать работы по разбору новой плитки, чтобы уложить её заново.

Работы по обустройству тротуара в этом районе велись в прошлом году в холодное время года. В этом году из-за пучинистости грунта покрытие в некоторых местах начало разрушаться. В начале октября во время выезда мэра города Благовещенска Олега Имамеева на проблемный участок вместе с представителями ОНФ было принято решение частично заменить плитку. Часть работ необходимо провести в этом году до наступления холодов, часть будет сделана в следующем, с наступлением тепла.

Работы подрядчик проводит за свой счет в рамках гарантийных обязательств. В настоящее переделывают участок улицы Партизанской – от Горького до Амурской. Рабочие выполняют демонтаж покрытия, выемку прежнего основания, готовят новое основание и производят монтаж плитки, сообщается на сайте городской администрации.