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15октября
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сегодня, 15:45 5

На Партизанской разберут новый тротуар и переделают заново

На Партизанской разберут новый тротуар и переделают заново
Фото: www.admblag.ru

Тротуарную плитку на улице Партизанской – от Горького до Зейской – уложили лишь в прошлом году. После жалоб жителей района и выезда на участок мэра было решено начать работы по разбору новой плитки, чтобы уложить её заново.

Работы по обустройству тротуара в этом районе велись в прошлом году в холодное время года. В этом году из-за пучинистости грунта покрытие в некоторых местах начало разрушаться. В начале октября во время выезда мэра города Благовещенска Олега Имамеева на проблемный участок вместе с представителями ОНФ было принято решение частично заменить плитку. Часть работ необходимо провести в этом году до наступления холодов, часть будет сделана в следующем, с наступлением тепла.

Работы подрядчик проводит за свой счет в рамках гарантийных обязательств. В настоящее переделывают участок улицы Партизанской – от Горького до Амурской. Рабочие выполняют демонтаж покрытия, выемку прежнего основания, готовят новое основание и производят монтаж плитки, сообщается на сайте городской администрации.

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#дороги #мэрия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    3 часа назад

    на Чайковского/Северная всё лето так делают)))) уже 4-й раз то бордюр не тот, рубашка коротка то ..... длинный, всё лето залипуху делают, разобрали для канальи к новому дому а вернуть в прежнее состояние не получается)))) по рукам дать не кому.

  • Epimetey

    Epimetey
    2 часа назад

    Да. Видал я как узбеки клали эту плитку зимой. Дубак, а они в передвижном шатре ж... морозят. Не жалко подрядчику людей и их работы. А плитку клали такую, что мне кажется ее тоже в мороз изготавливали.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Да уложите вы асфальт на тротуары.

    Сто лет пролежит

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    2 часа назад

    Не пролежит. Такой асфальт, как у нас делают сейчас, и пол года не пролежит....На Октябрьской -Шевченко и месяц не пролежал....

  • Nakamura

    Nakamura
    1 час назад

    Снова в зиму укладывать будут, сказочные ......!

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