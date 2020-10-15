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15октября
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сегодня, 15:28 1

Новый законопроект: чем хуже услуги ЖКХ — тем меньше оплата

Новый законопроект: чем хуже услуги ЖКХ — тем меньше оплата
Фото: pixabay.com

Госдума во втором и третьем чтениях приняла новый законопроект, касающийся «коммуналки». Его авторы предлагают снижать для потребителей плату за некачественные услуги ЖКХ.

— В Жилищный кодекс РФ были внесены соответствующие поправки, которые исключают из него положение, согласно которому лицо, виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или) качества коммунальных услуг, обязано уплатить потребителю штраф. Вместо этого авторы законопроекта предлагают снижать для потребителей плату за некачественные услуги ЖКХ. Законопроектом предусматривается изменение последствий предоставления коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества предоставления коммунальных услуг. В частности, устанавливается, что в указанных случаях изменяется размер платы за коммунальные услуги в порядке, установленном правительством Российской Федерации, вместо выплаты потребителю штрафа, как это предусмотрено в настоящее время, — пишет «Центральная служба новостей» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

В документе также объясняется, кто будет осуществлять изменение размера платы за коммунальные услуги, а также порядок взаимодействия ресурсоснабжающей организации и лица, которое ответственно за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

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#ЖКХ #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    3 часа назад

    А у нас Водоканал в Москву отчёты с водой, набранной в чистых источниках шлёт, выдавая её за воду с водозабора. Потому там думают, что тут всё хоршо.

    А вот закон утвердят - можно смело всему городу снижения платы требовать. Пусть АКС пинков получат.

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