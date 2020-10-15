В Приамурье с начала пандемии от COVID-19 умерли 62 человека

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В Амурской области с начала пандемии от COVID-19 умерли 62 человека. В инфекционных госпиталях сейчас лечатся более 800 человек, свыше 1 200 пациентов — на амбулаторном лечении. Всего в регионе развёрнуто девять инфекционных госпиталей и 26 — провизорных.

— У нас развёрнуто 1 190 коек, четверть — свободны. Все они обеспечены кислородом и аппаратами искусственной вентиляции лёгких. Большинство пациентов лечится амбулаторно. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные койки, — сообщила зампред правительства Юлия Рябинина.

Осенью увеличилось количество пациентов с коронавирусной инфекцией. Особенно в Благовещенске, Свободном и Тынде. Небольшое увеличение в Серышевском и Константиновском районах, а также в Райчихинске. А вот в Архаре, Октябрьском и Михайловском районах относительно спокойно. Большинство пациентов с COVID-19 имеют признаки ОРВИ – повышенную температуру и недомогание.

— За весь период пандемии заболели более четырёх тысяч человек. Больше тысячи — носители. Чаще всего у детей заболевание протекает бессимптомно, а контактные старшие родственники заражаются, — сообщила руководитель регионального минздрава Светлана Леонтьева.

Круг контактных лиц определяет Роспотребнадзор. Они должны уйти на двухнедельную самоизоляцию. Получить лист нетрудоспособности на этот период можно в медорганизации, к которой прикреплён человек. Если симптомов нет, то медработники выезжают взять мазок с 7 по 10 день.

— Если у контактного человека появились симптомы заболевания, то нужно вызвать врача на дом. Он осмотрит пациента и назначит исследования. Например, забор мазка раньше, компьютерную томографию или дополнительные методы исследования, — рассказала руководитель минздрава.

Сейчас внедряется телемедицина – способ взаимодействия врача и пациента через скайп или по телефону. В третьей поликлинике Благовещенска отработали такую схему и получили неплохой результат. Теперь так работают в Шимановском районе.

— Не занимайтесь самолечением. Как только появились симптомы – вызывайте врача. Любое лечение назначается индивидуально каждому пациенту. Необходимо учитывать все условия назначения препаратов, — подчеркнула Светлана Леонтьева.

В минздраве также напомнили, что маска – это защита, которая препятствует заражению. Она бережет вас и окружающих, которые не знают, что они носители, сообщает пресс-служба правительства области.