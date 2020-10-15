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сегодня, 15:11 1

Машина с тремя амурчанами упала в реку

Машина с тремя амурчанами упала в реку
Фото: www.instagram.com/amurskiespasateli/

Утром 15 октября поступило сообщение, что автомобиль Toyota Corona с тремя амурчанами сорвался с обрыва и упал в реку Зею. Происшествие случилось в селе Черниговка Свободненского района, на место выехали водолазы, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

Водитель смог выбраться из автомобиля и вызвал помощь. Водолазная группа вытащила погибшего мужчину 1980 года рождения. Затем проверили, есть ли еще люди в салоне. Из-за мутности воды все работы проводили на ощупь.

— Автомобиль лежал на дне реки вверх колесами, на глубине примерно двух метров, – рассказал начальник Свободненской поисково-спасательной группы Андрей Никиенко.

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#происшествия

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Комментарии
Показать все (1)
  • Лёшка

    Лёшка
    2 часа назад

    Где третий?

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