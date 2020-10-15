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15октября
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сегодня, 15:02 1

В Приамурье всё холоднее: прогноз погоды на 16 октября

В Приамурье всё холоднее: прогноз погоды на 16 октября
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью 16 октября в Приамурье переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный 3-8 метров в секунду, на севере усиление ветра до 11-13 метров в секунду. Столбик термометра ночью по покажет -2°С...-7°С, по северу -8°С...-13°С. Днём по северу переменная облачность, по югу малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, на севере порывы ветра могут достигать 13-15 метров в секунду. Температура по северу +2°С...+7°С, местами 0°С...-5°С, по югу области +5°С...+10°С.

В Белогорске, Завитинске, Райчихинске завтра ясно, без осадков. Днём температура 0°С...+7°С, ночью -3°С...-5°С, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду.

В Архаре солнечно. Днём температура +1°С...+8°С, ночью -2°С...-3°С, ветер юго-западный 2-6 метров в секунду.

В Свободном ясно. Без осадков. Днём температура -1°С...+7°С, ночью -3°С...-4°С. Ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду.

В Шимановске облачно, осадков не ожидается. Температура днём -3°С...+3°С, ночью -3°С...-8°С. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду.

В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём -3°С...+6°С, ночью -4°С...-5°С. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду.

В Сковородине ясно. Днём воздух прогреется до +4°С, ночью -9°С...-11°С. Ветер западный и северо-западный 4-10 метров в секунду.

В Тынде переменная облачность. Днём воздух прогреется до +1°С, ночью похолодает до -5°С...-7°С. Ветер западный и северо-западный до 12 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков, температура воздуха -2°С...-4°С. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Днём без осадков, температура воздуха поднимется до +10°С. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    5 минут назад

    Лишь бы снег до субботы не выпал, а то мне автомобиль переобувать надо

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