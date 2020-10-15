В Приамурье всё холоднее: прогноз погоды на 16 октября

В Белогорске, Завитинске, Райчихинске завтра ясно, без осадков. Днём температура 0°С...+7°С, ночью -3°С...-5°С, ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду.

В Архаре солнечно. Днём температура +1°С...+8°С, ночью -2°С...-3°С, ветер юго-западный 2-6 метров в секунду.

В Свободном ясно. Без осадков. Днём температура -1°С...+7°С, ночью -3°С...-4°С. Ветер юго-западный с порывами до 9 метров в секунду.

В Шимановске облачно, осадков не ожидается. Температура днём -3°С...+3°С, ночью -3°С...-8°С. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду.

В Зее переменная облачность, без осадков. Температура днём -3°С...+6°С, ночью -4°С...-5°С. Ветер юго-западный 4-8 метров в секунду.

В Сковородине ясно. Днём воздух прогреется до +4°С, ночью -9°С...-11°С. Ветер западный и северо-западный 4-10 метров в секунду.

В Тынде переменная облачность. Днём воздух прогреется до +1°С, ночью похолодает до -5°С...-7°С. Ветер западный и северо-западный до 12 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков, температура воздуха -2°С...-4°С. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Днём без осадков, температура воздуха поднимется до +10°С. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.