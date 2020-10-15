Заявления о смене пенсионного фонда можно подать до 1 декабря

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Чтобы перевести накопления из пенсионного фонда России в негосударственный фонд или сменить НПФ необходимо обратиться в клиентскую службу пенсионного фонда, либо воспользоваться порталом Госуслуг. Сделать это необходимо до 1 декабря 2020 года.

Необходимо учитывать, что ПФР может отказать в удовлетворении повторных заявлений в рамках одного календарного года, если предварительно не было направлено уведомление об отказе от смены страховщика.

При подаче заявления о досрочной смене страховщика гражданина уведомят о возможной потере инвестиционного дохода. Чтобы не потерять инвестиционный доход менять пенсионный фонд необходимо не чаще, чем один раз в 5 лет. Таким образом, перевести пенсионные накопления в другой пенсионный фонд без потерь смогут только те граждане, которые меняли страховщика не позднее, чем в 2015 году.

При переводе пенсионных накоплений из ПФР и НПФ, а также при смене одного негосударственного пенсионного фонда на другой необходимо предварительно заключить с выбранным фондом договор об обязательном пенсионном страховании, а уже затем подать заявление в ПФР или загрузить его на портал Госуслуг.

Информация о поданных заявлениях и решения ПФР доступны на портале Госуслуг, кроме этого получить данную информацию можно и в клиентской службе Пенсионного фонда России.

В настоящее время в систему гарантирования прав застрахованных лиц входят 29 негосударственных пенсионных фондов. Список данных НПФ размещён на сайте Центробанка.

Пенсионные накопления есть у людей, родившихся до 1953 года рождения для мужчин и до 1957 года для женщин, не вышедших на пенсию, а также у участников программы софинансирования.