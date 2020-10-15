Власти Приамурья активно используют соцсети для работы с гражданами
В Амурской области практически у всех органов власти есть странички в соцсетях. Это инструмент для информирования населения и обратная связь с гражданами. Например, у министерства ЖКХ Приамурья около трёх тысяч подписчиков в Инстаграм.
В соцсетях люди могут получить консультацию, уточнить какой-либо вопрос и написать обращение. Соцсети позволяют оперативнее реагировать на запросы людей и решать многие проблемы.
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