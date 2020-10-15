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15октября
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сегодня, 13:55 3

Юные благовещенцы пытались сломать остановку на площади Ленина

Юные благовещенцы пытались сломать остановку на площади Ленина
Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Видео, на котором школьники пытаются сломать остановку напротив МФЦ появилось сегодня в городских публиках. Полиция уже в курсе и ищет юных вандалов:

– В ходе мониторинга СМИ этот инцидент нами выявлен, проводится проверка. Как видно на видео, остановку ломают дети, которые скорее всего не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности по недостижению возраста. Возможно, с ними проведут профилактическую беседу, при выяснении обстоятельств к административной по статье 5.35 КОАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних могут быть привлечены их законные представители. Итоговое решение будет принято только после окончания проверки, – сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • ВиталийН

    ВиталийН
    40 минут назад

    В прошлом месяце умер гениальный педагог, равный Песталоцци, Макаренко и Сухомлинскому. Это - Владислав Крапивин. Автор множества рассказов. По его произведениям снято более десятка фильмов. Часть из них утрачено по недосмотру чиновников от СССР. Если бы таких людей было больше на каждой улице города и села, то никто бы остановок не ломал.

  • Tуман

    Tуман
    15 минут назад

    Будущие ОМОНовцы растут.

    Настоящие патриоты!

  • старатель

    старатель
    9 минут назад

    какие омоновцы?

    это подрастает племя перегородок трасс и поджигателей покрышек

    им плевать на труд , они умеют только разрушать

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