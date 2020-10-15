Юные благовещенцы пытались сломать остановку на площади Ленина

Фото: www.instagram.com/kriminal.blg/

Видео, на котором школьники пытаются сломать остановку напротив МФЦ появилось сегодня в городских публиках. Полиция уже в курсе и ищет юных вандалов:

– В ходе мониторинга СМИ этот инцидент нами выявлен, проводится проверка. Как видно на видео, остановку ломают дети, которые скорее всего не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности по недостижению возраста. Возможно, с ними проведут профилактическую беседу, при выяснении обстоятельств к административной по статье 5.35 КОАП за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних могут быть привлечены их законные представители. Итоговое решение будет принято только после окончания проверки, – сообщили в пресс-службе полиции Благовещенска.