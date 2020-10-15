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15октября
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сегодня, 13:41 2

Сегодня в Приамурье открылся сезон охоты на кабана и фазана

Сегодня в Приамурье открылся сезон охоты на кабана и фазана
Фото: www.instagram.com/ohotaamur/

С 15 октября начался сезон охоты на кабана и фазана, сезон продлится до 31 декабря и 15 января соответсвенно. В этом году амурчанам разрешили добыть 6614 кабанов и 700 000 фазанов, рассказали в управлении по охране животного мира.

Также в ведомстве сообщили, что численность обоих видов в Приамурье высока.

— И кабаны, и фазаны быстро воспроизводятся — каждая самка в сезон приносят до восьми малышей. И если численность кабана прошлой зимой составляла свыше 13 тысяч особей, к осени эту цифру можно смело умножать на три, — отметил начальник отдела управления по охране животного мира Амурской области Павел Диких.

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#животные

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Комментарии
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  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    В этом году амурчанам разрешили добыть ...... 700 000 фазанов

    Здравый смысл мне подсказывает , что Амуринфа в очередной раз перевирает цифры. Ну не могут быть такие цифры. Перепроверьте цифры! Представляете в области население около 800 000, а тут только добыть разрешают чуть ли не по одному фазану на человека.То есть в области их должно водится около 3-х млн . Больше чем домашних кур . При такой численности фазаны должны путаться у нас под ногами на каждом углу!

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    вот вот, меня то же что то смутило.

    700 тысяч фазанов, да наверное кур столько в области нет)

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