Сегодня в Приамурье открылся сезон охоты на кабана и фазана

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С 15 октября начался сезон охоты на кабана и фазана, сезон продлится до 31 декабря и 15 января соответсвенно. В этом году амурчанам разрешили добыть 6614 кабанов и 700 000 фазанов, рассказали в управлении по охране животного мира.

Также в ведомстве сообщили, что численность обоих видов в Приамурье высока. — И кабаны, и фазаны быстро воспроизводятся — каждая самка в сезон приносят до восьми малышей. И если численность кабана прошлой зимой составляла свыше 13 тысяч особей, к осени эту цифру можно смело умножать на три, — отметил начальник отдела управления по охране животного мира Амурской области Павел Диких.

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