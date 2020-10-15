Амурчанка отпраздновала столетний юбилей

Фото: www.instagram.com/belogorck.ru/

Жительница Белогорска Клавдия Ивановна Орлова вчера встретила вековой юбилей. Участницу ВОВ поздравили местные власти и президент.

Клавдия Ивановна родилась в селе Ивановка Алтайского края. Окончила семь классов, поступила в медицинское училище в городе Прокопьевске. После окончания училища работала там же в больнице медицинской сестрой. В войну работала медсестрой в полевых госпиталях. С 9 августа по 3 сентября 1945 года участвовала в войне с Японией. Была сержантом медицинской службы 648 полевого госпиталя. Награждена Орденом Отечественной войны, медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Японией». После демобилизации осталась работать медицинской сестрой в Белогорском военном госпитале, где проработала 45 лет, рассказывается о ней в Инстаграме администрации Белогорска.