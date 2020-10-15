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15октября
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сегодня, 13:15 4

Пельмень с молотка: в Благовещенске объявлен аукцион на аппетитный арт-объект

Пельмень с молотка: в Благовещенске объявлен аукцион на аппетитный арт-объект
Фото: www.instagram.com/d.o.g._art/

Благовещенские художники объявили аукцион на созданную ими когда-то скульптуру пельменя. Ребята предлагают стартовую цену — пятнадцать тысяч рублей. Почему так дорого? Художники объясняют это не только эксклюзивностью арт-объекта, но и известностью пельмешка на федеральных каналах и даже за границей.

«Пока город украшают ужасные новые "арт-объекты", мы решили продать один из наших любимых и известных проектов. Да-да, мы решили устроить аукцион на наш ПЕЛЬМЕНЬ ДРУЖБЫ. Тот самый, который показывали по НТВ. Тот самый, который путешествовал в Китае», написала группа благовещенских художников в своём Инстаграме.

«Пельмень Дружбы» неспроста носит такое название. Арт-объект создавался как альтернативный символ дружбы России и Китая, но даже в обновленном парке Дружбы, с прямой отсылкой на Китай, пельменю места не нашлось. По этой причине художники решили его продать, а все средства, собранные с продажи пельменя, направить на свои новые проекты.

В аккаунте художников @d.o.g._art расписаны условия аукциона: каждый шаг от первоначальной цены лота будет стоить 500 рублей. Старт был дан в четверг, 15 октября, последний день аукциона — 22 октября.

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#культура #финансы

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    За аренду размещения своего творения на муниципальной территории сначала пускай заплатит...50 тыщщ.

  • paravis

    paravis
    33 минуты назад

    Это из разряда "кот за мильён". Такие же хитрозадые.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    30 минут назад

    Дайте им 100 кг эпоксидной смолы и 100 метров стеклоткани.

  • kibitzer

    kibitzer
    4 минуты назад

    Когда решил продать свой пельмень подороже...

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