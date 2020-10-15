Губернатор Приамурья встретился с Александром Санчиком

Фото: amurobl.ru

Генерал-майор в 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 2017 году — военную академию генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.

Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа. Награжден орденом «За военные заслуги», орденом Жукова.

6 октября в гарнизонном Доме офицеров Белогорска Александра Санчика представили руководящему составу общевойскового объединения.