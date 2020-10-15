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15октября
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сегодня, 12:57 5

Губернатор Приамурья встретился с Александром Санчиком

Губернатор Приамурья встретился с Александром Санчиком
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с новым командующим 35-й Краснознаменной общевойсковой армией Александром Санчиком. На встрече руководители обсудили вопросы взаимодействия с объединением, наметили пути совместного развития военно-патриотического воспитания молодежи.

Генерал-майор в 1989 году окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, в 2017 году — военную академию генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации.

Прошел основные командные должности от командира танкового взвода до заместителя командующего общевойсковой армией Южного военного округа. Награжден орденом «За военные заслуги», орденом Жукова.

6 октября в гарнизонном Доме офицеров Белогорска Александра Санчика представили руководящему составу общевойскового объединения.

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#военные #губернатор #областная власть

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Комментарии
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  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    Сегодня день рождения, кстати, у командующего. Поздравляем!

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Нашел время заниматься патриотической лабудой...Такой же бездельник как и Бодрячок. Езжай инспектировать ковидный госпиталь. Поликлиники..Наличие ресурсов и персонала.То что тебе лейку в ухо вставляют( О нашей фантастической готовности) это одно.Вы же друг другу на всех уровнях врете в отчетах. Вася там все плохо.

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Павел Флудерский - ты кто такой указывать губеру что делать и оценивать его работу. Лежишь в ПНД., отвернись к стенке и спи тихонько. Очередной "иксперт" ...

  • Tуман

    Tуман
    6 минут назад

    Товарищ майора, ты не прав.

    Мы избрали Васю на пост губернатора, он слуга народа и народ обязан указывать ему на все его недочёты.

    Так что ты подумай на досуге, кому рот затыкаешь.

    Вася завтра уйдёт, а народ останется

  • Швейк

    Швейк
    4 минуты назад

    Мы избрали!!!! ЗВУЧИТ!!!!

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