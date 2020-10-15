Результаты теста на COVID-19 амурчанам разошлют по смс

После массовых жалоб амурчан на невозможность в короткие сроки получить результаты анализа на коронавирус, правительство области решило рассылать информацию с помощью СМС.

– Сейчас у нас существует проблема с обратной связью, в области работает 12 лабораторий, каждая из них делает 3800 тестов в сутки. Оперативно обзвонить всех, кто прошел тест, просто невозможно. Чтобы решить проблему, мы уже заключили договор с одним их операторов связи, работу в тестовом режиме начинаем сегодня – рассказал Юлия Рябинина.

Такой способ оповещения не будет нарушать закон о защите персональных данных – оператор будет знать только номер телефона и диагноз пациента. Однако, если результат окажется положительным и пациенту необходимо будет получить больничный лист и другие бумаги, ему все равно придётся обратиться в поликлинику.

Сделать чуть проще нелёгкую работу врачей поможет и внедрение в области телемедицины.

– Мы также внедряем работу врачей по телефону и Skype, врач по видео может увидеть состояние пациента, пациент может рассказать о своих ощущениях. Все это минимизирует время на приезд врача, – рассказала Светлана Леонтьева.

Пилотный проект по внедрению телемедицины уже реализовывается в 3-ей взрослой поликлинике Благовещенска, а также в медучреждениях Шимановского района.