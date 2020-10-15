В России начался второй этап продаж туров с кэшбэком

До 5 декабря включительно на сайте мирпутешествий.рф можно подобрать пакетный тур или проживание в отеле и получить туристический кешбэк за оплаченную поездку, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

Предложения в рамках акции также будут доступны на сайтах туроператоров, отельеров и туристических агрегаторов, являющихся партнерами программы. Список участников акции размещен на сайте мирпутешествий.рф. Всего россиянам предложили более 1,5 млн путешествий на осень и зиму, включая новогодние праздники.

— В России есть все: от теплой, комфортной зимы на юге, до настоящей русской зимы на севере. В октябре в Краснодарском крае, в Сочи, еще можно плавать в море, а в Мурманской области — уже увидеть Северное сияние и первый снег. Путешествия, которые мы предлагаем, включают в себя прогулки по красивейшим паркам и уникальным природным заповедникам, рыбалку, речные прогулки, которые еще доступны до ноября, разнообразные автомобильные маршруты по городам «Золотого кольца» и русского севера, — сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В программе участвуют все регионы РФ. Проживание возможно как в отелях, так и в санаториях и на круизных судах. В акции участвуют поездки продолжительностью от двух ночей. Отправиться в путешествие в рамках акции можно уже сегодня, при этом поездка должна завершиться до 23:59 местного времени 10 января 2021 г. Оплатить путешествие можно исключительно онлайн и только картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Пройти бесплатную регистрацию в программе лояльности можно на сайте privetmir.ru. Кешбэк вернется на эту же карту в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Ограничение по максимальной стоимости поездки отсутствует, при этом возврат составит 20% от стоимости путешествия, но не более 20 тыс. рублей. Количество поездок в рамках программы не ограничено.