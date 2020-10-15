За время пандемии в Приамурье ушли из профессии 400 медиков

С начала пандемии уволилось более 400 амурских медиков. Из-за нехватки кадров возникают перебои в работе городских поликлиник, инфекционных госпиталей и скорой помощи.

– С начала пандемии ушли порядка 400 врачей, а устроились всего 200 человек. Ушли медики старше 65 лет. Уволились те, кто не смог работать в таких напряжённых условиях. Если по норме врачу положено принимать 20 пациентов в день, сейчас принимают по 70-80, а график посещения пациентов на дому продлён до 9-10 часов вечера. Плюс ко всему от людей сейчас врачи видят вал негатива – это оскорбления, нецензурная брань, неадекватное поведение, – рассказала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Если врач долго не едет на вызов, стоит напомнить о себе, позвонив по телефонам горячей линии поликлиники, регистратуры либо позвонить руководству поликлиники или в областной минздрав. Для более эффективной работы в регистратурах подключили и волонтёров, которые будут отвечать на звонки и вести документацию.

Из-за отсутствия кадров находятся в стесненном положении и пациенты инфекционных госпиталей – некоторым приходится лежать в коридорах.

– Есть дополнительные площади для подразделений, есть отдельные палаты. Проблемы с кадрами, есть палаты, но лечить там некому. Мы обратились в медакадемию, уже официально к нам устроились 5 студентов старших курсов. Еще несколько человек сейчас проходят медосмотр. Надеемся, напряжение снизится, – рассказала зампред правительства Юлия Рябинина.

А вот долгое ожидание скорой помощи связано не только с оттоком кадров, но и с нехваткой транспорта.

– Ежедневно в Благовещенске работает 12-14 бригад. Совсем недавно затрудняло работу то, что на скорую помощь были возложены и функции транспортировки больных коронавирусом на КТ. Сейчас их возложили на амбулаторно-поликлиническое звено. Думаю, это разгрузит работников скорой, – отметила Светлана Леонтьева.

Также и. о. главы минздрава Приамурья рассказала, что за время пандемии коронавирусом переболели и болеют до сих пор около 380 медиков. Заражение происходит не только при исполнении, но и бытовым путём. По каждому случаю проводится служебное расследование.