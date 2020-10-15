Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:35 18

За время пандемии в Приамурье ушли из профессии 400 медиков

За время пандемии в Приамурье ушли из профессии 400 медиков
Фото: pixabay.com

С начала пандемии уволилось более 400 амурских медиков. Из-за нехватки кадров возникают перебои в работе городских поликлиник, инфекционных госпиталей и скорой помощи.

– С начала пандемии ушли порядка 400 врачей, а устроились всего 200 человек. Ушли медики старше 65 лет. Уволились те, кто не смог работать в таких напряжённых условиях. Если по норме врачу положено принимать 20 пациентов в день, сейчас принимают по 70-80, а график посещения пациентов на дому продлён до 9-10 часов вечера. Плюс ко всему от людей сейчас врачи видят вал негатива – это оскорбления, нецензурная брань, неадекватное поведение, – рассказала и. о. министра здравоохранения Светлана Леонтьева.

Если врач долго не едет на вызов, стоит напомнить о себе, позвонив по телефонам горячей линии поликлиники, регистратуры либо позвонить руководству поликлиники или в областной минздрав. Для более эффективной работы в регистратурах подключили и волонтёров, которые будут отвечать на звонки и вести документацию.

Из-за отсутствия кадров находятся в стесненном положении и пациенты инфекционных госпиталей – некоторым приходится лежать в коридорах.

– Есть дополнительные площади для подразделений, есть отдельные палаты. Проблемы с кадрами, есть палаты, но лечить там некому. Мы обратились в медакадемию, уже официально к нам устроились 5 студентов старших курсов. Еще несколько человек сейчас проходят медосмотр. Надеемся, напряжение снизится, – рассказала зампред правительства Юлия Рябинина.

А вот долгое ожидание скорой помощи связано не только с оттоком кадров, но и с нехваткой транспорта.

– Ежедневно в Благовещенске работает 12-14 бригад. Совсем недавно затрудняло работу то, что на скорую помощь были возложены и функции транспортировки больных коронавирусом на КТ. Сейчас их возложили на амбулаторно-поликлиническое звено. Думаю, это разгрузит работников скорой, – отметила Светлана Леонтьева.

Также и. о. главы минздрава Приамурья рассказала, что за время пандемии коронавирусом переболели и болеют до сих пор около 380 медиков. Заражение происходит не только при исполнении, но и бытовым путём. По каждому случаю проводится служебное расследование.

Просмотров всего: 1795

#коронавирус #здоровье #областная власть

распечатать


Власть 5

Губернатор Приамурья встретился с Александром Санчиком
Коронавирус

Результаты теста на COVID-19 амурчанам разошлют по смс
В России и мире

Кристина Асмус заболела коронавирусом
Коронавирус 1

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса
Комментарии
Показать все (18)
  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Удалите статью, она вредит рейтингу Васи.

    В его отчётах всё намного лучше выглядит

  • Abrvalg

    Abrvalg
    2 часа назад

    Флешмоб #спасибоврачам есть только лишь в инстаграмах... да неужели?!

  • Куратор

    Куратор
    2 часа назад

    Туман сейчас удалят. Вася он такой

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    2 часа назад

    А также хочется сказать большое неспасибо медикам, заражающим семью, далее по цепочке.

  • Madao!

    Madao!
    2 часа назад

    О как!!! Это пандемия виновата оказывается.

    Не Областное руководство. Вирус виноват.

    Что ещё забавного придумаете?

    Строителей не хватает - тоже вирус виноват?

    А люди уезжают - это чё виновато?

  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    Посредь медиков, как и во всех слоях обчества случаются предатели. Это не редкость

  • Отец

    Отец
    2 часа назад

    ЕдРо у власти , жди одни напасти

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    "Из-за отсутствия кадров находятся в стесненном положении и пациенты инфекционных госпиталей – некоторым приходится лежать в коридорах."

    Ага! Если врачей будет достаточно, то и мест для больных станет сразу больше!

    Эпично!

  • Элпис

    Элпис
    1 час назад

    Развалили здравоохранение, теперь пациенты виноваты.

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Вы зарплату поднимите медикам нормально, а не избранным копеечные доплаты и то во время пандемии.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    да у них денег на зарплаты

  • mediums

    mediums
    1 час назад

    А как отсутствие врачей влияет на то, что люди в коридорах лежат???? Почему их нельзя положить в палаты??? Бред какой-то. Что из обычных то людей дураков делать....

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Сводки как в военное время.

    А нужно ли такое государство?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Нужно понижать интенсивность труда. Там, где сейчас работает один, должны работать четверо. Надо снижать время работы до 4-х часов в день. Или при другом графике работы до 20-ти часов в неделю. Высвободившееся время люди смогут использовать для своего развития: читать, смотреть фильмы, рисовать, бегать, танцевать, вязать, учиться чему-нибудь. Людей же достаточное количество, чтобы и так всё успеть: и в круге суточном, и в круге недельном, и в круге годовом.

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    С другой стороны что еще хотят. Врачи на передовой, вакцины нет, про неё только что и делают что щебечат и гордятся, а толку ноль. Врачи Станции скорой помощи только через шумиху по СМИ выбили себе повязки, а потом костюмы.

    Это очень напоминает когда на танк в атаку идут в вилами и лопатами.

    Разумеется люди будут уходить

  • OT

    OT
    58 минут назад

    Да это провал едросовской политической и экономической системы. Воровская грабительская она и ей не нужны врачебные проблемы и интересы людей. Спросите любого олигарха и он скажет мол начать мне на ваши проблем. Врачь мне нужен только для капитала. Платить врачу. Сгинь сатана! Сгинь и не спрашивай больше! Вобщем менять политику и экономику. Ликвидировать олигарха. Восстанавливать советскую власть с обновленным социализмом.

  • OT

    OT
    52 минуты назад

    К сожалению мои слова какая -программа все правит так, что непонятно что означает, а исправить невозможно.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    5 минут назад

    Как бы по данному вопросу сказала Голикова: "Это ФЕЙК!!!". По её словам, в стране готовы оказать помощь больным коронавирусом 6000 врачей инфекционистов, 2000 врачей пульмонологов, 18 000 медсестёр. По мимо этого решается вопрос привлечения студентов медицинских ВУЗов. Так, что повода для паники НЕТ! Вы Фсё выдумываете...

Показать все (18)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь