В Приамурье появятся «Менделеевские классы»

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Школьники Амурской области станут участниками проекта «Менделеевские классы». Договор о сотруднчестве подписали СИБУР, РХТУ имени Д.И. Менделеева и Министерство образования Приамурья.

В рамках проекта 170 учащихся школ № 9, 2 и 192 города Свободного станут ученикам специальных классов. Программа рассчитана на учеников старших классов, под руководством ведущих учёных Менделеевского университета школьники будут готовиться к ЕГЭ, олимпиадам по естественным дисциплинам и заниматься проектной деятельностью. Проект начнут реализовывать уже в этом году в профильных инженерно-технических классах, рассказали в пресс-службе СИБУР.

— В Амурской области будет образован газоперерабатывающий и газохимический кластер, для которого потребуются специалисты инженерно-технического направления с глубокими знаниями в области химии, физики, математики и информатики. Реализация проекта «Менделеевские классы» - важный сегмент работы, начатой в 2018 году, направленной на опережающую подготовку высококвалифицированных кадров для будущих производств – Амурского ГХК и Амурского ГПЗ: в городе Свободном созданы профильные инженерно-технические классы, Амурский технический колледж реализует образовательную программу «Лабораторный химический анализ», здесь же по данному направлению создана площадка WorldSkills, выполняются программы целевого обучения студентов амурских вузов. Выпускники АмГУ уже нарабатывают необходимые навыки и компетенции на действующих производствах отрасли, чтобы вернуться в регион уже опытными специалистами. Всё это в совокупности с проектом «Менделеевские классы» открывает новые возможности для нашей молодёжи, положительно скажется на развитии промышленного потенциала региона, поможет закрепить в Амурской области инженерно-технические кадры, — уточнила зампред правительства Амурской области Светлана Яковлева.

«Мендеелевские классы» только одно из направлений трёхстороннего сотрудничества. Также планируется совместная разработка учебных планов и программ, развитие и совершенствование проектной и исследовательской работы со школьниками.