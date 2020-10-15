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15октября
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сегодня, 11:50 5

В Приамурье подешевела «ювелирка», но выросли в цене лекарства

В Приамурье подешевела «ювелирка», но выросли в цене лекарства
Фото: https://pixabay.com/

Годовая инфляция в Приамурье снизилась в сентябре до 5,6 процентов, но всё равно остается выше значений в целом по России где средний показатель 3,7 процента. По ДФО он также ниже, чем в Амурской области — 4,0 процента, сообщает на своём сайте Банк России.

По данным Росстата в Амурской области годовая продовольственная инфляция в сентябре увеличилась по сравнению с августом до 7,1 процента. Снижение урожая, выращиваемого на открытом грунте, привело к ускорению годового прироста цен на помидоры. Основной причиной являлись неблагоприятные погодные условия, связанные с ливневыми дождями и паводком. Увеличился прирост цен и на подсолнечное масло, что связано с неурожаем подсолнечника на юге страны в этом году. В то же время увеличился урожай капусты, за счёт чего не неё снизилась цена.

Из-за повышенного спроса в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и из-за ослабления рубля увеличился прирост цен на отдельные виды медицинских товаров и медикаментов. А слабый спрос позлобствовал снижению годового роста цен на ювелирные изделия, строительные материалы и мебель. А также на авиационные и железнодорожные билеты и услуги в сфере внутреннего туризма.

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#медицина #туризм #финансы

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    А слабый спрос позлобствовал снижению годового роста цен на ювелирные изделия, очередной шедевр

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Надо золотишком прикупиться. Потом цены в два раза скаканут

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    скоро цепи на лекарство менять начнут

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    42 минуты назад

    ювелиры говорят: "Если приложить к больному органу золотое украшение, боль сразу же пройдет. Если приложить еще два, орган вылечится". А вы "аптека, лекарства". Можно приложить еще и пенсию к органу, тоже поможет. Только держать нужно дольше, она же маленькая.

  • OT

    OT
    27 минут назад

    Просто образец принципа "не хапнешь и не наживешь". Этот образец каждой зиме доказывает тем, что зимой чаще болеют из-за пропростуды и из-за того, что мало на свежем воздухе бывают. Малоподвижный зимой и болячки от этого чаще назревают. Вот и знают это все в аптеках. Рвачи те ещё.

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