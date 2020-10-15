В Приамурье подешевела «ювелирка», но выросли в цене лекарства

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По данным Росстата в Амурской области годовая продовольственная инфляция в сентябре увеличилась по сравнению с августом до 7,1 процента. Снижение урожая, выращиваемого на открытом грунте, привело к ускорению годового прироста цен на помидоры. Основной причиной являлись неблагоприятные погодные условия, связанные с ливневыми дождями и паводком. Увеличился прирост цен и на подсолнечное масло, что связано с неурожаем подсолнечника на юге страны в этом году. В то же время увеличился урожай капусты, за счёт чего не неё снизилась цена.

Из-за повышенного спроса в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и из-за ослабления рубля увеличился прирост цен на отдельные виды медицинских товаров и медикаментов. А слабый спрос позлобствовал снижению годового роста цен на ювелирные изделия, строительные материалы и мебель. А также на авиационные и железнодорожные билеты и услуги в сфере внутреннего туризма.