В расследовании по делу гибели дочери Владимира Конкина появилась новая версия

— Как себя чувствует Владимир Алексеевич?

— Гораздо лучше, чем в первые дни после того, как стало известно о гибели Софии, но он все равно очень тяжело переживает это испытание. Большое горе — пережить своего ребенка. Владимир Алексеевич после похорон ограничил свои контакты с внешним миром, уехал за город и общается только с самыми близкими людьми.

— На предыдущей нашей встрече вы жаловались на бездействие следователей. Ситуация с расследованием как-то изменилась?

— Да, прогресс есть. После того как мы обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину, дело было передано в центральный аппарат ведомства и наконец-то началось расследование. Меня ознакомили с постановлением о формировании целой следственной группы по нашему делу, в котором прямо написано, что такой подход мотивирован большим объемом версий и следственных действий. Группа состоит из четырех следователей. С нами связался руководитель следственной группы, следователь-профессионал, специализирующийся на раскрытии преступлений против личности. Он заверил, что абсолютно все версии будут проверены. Он же лично приезжал к Владимиру Алексеевичу домой.

— Почему не наоборот? Почему вы с доверителем не приехали в офис СКР, в Технический переулок?

— Владимир Конкин, безусловно, выдающийся деятель с целой обоймой регалий, кумир сотрудников, сыгравший легендарного Шарапова, но в данном случае дело не в его статусе, а в эпидемиологической обстановке. Владимир Алексеевич старше 65 лет, он некоторое время назад перенес серьезную операцию.

— Что вам рассказал следователь?

— Во-первых, Владимира Алексеевича признали потерпевшим по делу. Мы обсудили «алкогольную версию». Дело в том, что информация о наличии в организме дочери Конкина алкоголя и седативного препарата промежуточная, так как судебно-медицинская экспертиза еще не готова. Вероятно, не подтвердятся данные о «лошадиной дозе» в 3 промилле, озвученные СМИ, потому что предварительные результаты исследований были представлены в миллиграммах, а это уже совсем другой расчет количества выпитого спиртного.

Отмечу, что в морге были взяты дополнительные образцы биологических материалов, которые дадут на выходе судебно-медицинской экспертизы развернутую картину с учетом версии о насильственной смерти. С моей подачи было увеличено количество вопросов перед экспертами, их стоит более 20. Также нас ознакомили с постановлением о назначении судебно-компьютерной экспертизы. В ней будет изучаться изъятый в фитнес-клубе сервер на предмет удаления записей с видеокамер.

— Как прошел допрос Владимира Конкина? Что ваш доверитель рассказал следователю?

— Мы были в гостях у Владимира Алексеевича шесть часов. Я не могу комментировать вам какие-то личные моменты и переживания своего доверителя, но скажу так, по словам потерпевшего, у них не было конфликтов с дочерью. Наоборот, Конкин постоянно поддерживал Софию.

На вопрос следователя о том, почему девушка не рассказала отцу про кавалера, Владимир Алексеевич предположил, что дочь просто не хотела его расстраивать. Мой доверитель рассказал, что был возмущен, когда узнал, что София и ее сожитель Серов сдавали без его ведома квартиру в Химках! Ведь она была куплена специально для Софии, и Конкин не давал никому доверенность на право распоряжаться имуществом. Также мы рассказали следователю обо всех наших подозрениях.

— Например?

— Большинство из версий уже были озвучены в СМИ. Из того, что еще не звучало — это версия конфликта в самом фитнес-клубе. Ведь личности других посетителей бассейна и сауны, находившихся в тот злополучный вечер рядом с Софией, не исследованы в полной мере, а, судя по видеозаписи из телефона девушки, она там была не одна.

Мы восстановили хронологию: видео она записала, когда пришла в бассейн, на нем видно, что в воде чья-то мужская голова. А потом она фотографировалась в раздевалке. Что происходило в этот промежуток времени, не известно, как не известно и то, общалась ли она с кем-то в фитнес-клубе в это время.

— А что касается самого сожителя Софии, вы по-прежнему его подозреваете?

— Именно подозреваем, и наши сомнения по поводу его никто не развеял. А его выступления в СМИ, наоборот, добавили вопросов к нему. Например, почему он не искал Софию в ту ночь и кто ее должен был встретить (об этом она писала своему бывшему бойфренду. — Авт.).

— Насколько мне известно, его допросили, осмотрели его телефон и отпустили…

— Сейчас делом занимаются другие следователи. Со мной связались неравнодушные люди, поклонники таланта Конкина, они ведут свое расследование и отмечают, что Серов методично подчищает информацию о себе в Интернете. Они установили, что до приезда в Москву он буквально гастролировал по разным регионам. Все свои наработки я в ближайшее время передам в СКР.

— Вы были в том самом фитнес-клубе?

— Да, сын учредителя сначала отказывался нас пускать, подозревая, что мы самозванцы-журналисты. Никакой речи о том, что это купель при сауне или что-то подобное, а не бассейн, быть не может.

Вопросы, почему сотрудники фитнес-клуба допустили Софию до занятий, если она была нетрезва, и где находился дежурный тренер в то время, когда она тонула, остаются открытыми, и, по моему мнению, вина лежит целиком на фитнес-клубе. Сейчас на стойке администратора я увидела положение от 1-го октября (24 сентября София Конкина скончалась в больнице, - Авт.) о том, что заниматься в состоянии алкогольного опьянения запрещается.