Амурчанина арестовали на 18 суток за уклонение от оплаты штрафов и налогов

Фото: pixabay.com

Житель Магдагачинского района получил наказание в виде ареста на 18 дней за отказ в оплате штрафов ГИБДД и налогов. В связи с чем было возбуждено шесть исполнительных производств о взыскании штрафов. По каждому из производств мужчине назначен арест на трое суток.

Судебные приставы Магдагачинского района после того как не смогли добиться от местного жителя оплаты штрафов ГИБДД и налоговых платежей, составили в отношении мужчины административные протоколы по статье «Нарушение законодательства об исполнительном производстве». Житель Магдагачинского района так и не оплатил долги. После этого судебный пристав составил в отношении должника административные протоколы по статье «Уклонение от исполнения административного наказания».

На основании протоколов судом принято решение об аресте гражданина на трое суток по 6 исполнительным производствам. Амурчанин проведет под арестом 18 суток.