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15октября
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сегодня, 11:09 8

Амурские дорожники рассказали, что укладывать асфальт можно при температуре до -10°С

Амурские дорожники рассказали, что укладывать асфальт можно при температуре до -10°С
Фото: @blagoveshchensk.rf

Специалисты по ремонту дорог рассказали, что в соответствии с новым ГОСТом укладывать асфальт можно при слабом, моросящем дожде или снеге, а также температуре воздуха до -10°С.

– В этом году, в мае, вступил в действие ГОСТ, который позволяет при соблюдении определенных условий производить работы по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси в отрицательные температуры до -10, моросящий дождь и слабый снег. В первую очередь нужно соблюсти организационные моменты: использовать в работе при подвозе асфальтобетонной смеси самосвалы с утеплением и подогревом, вести контроль температурных режимов, а также важно при проведении работ в пониженных температурах применять специальные добавки, которые позволяют увеличить адгезию битума, сцепление битума с инертными материалами, – прокомментировал заместитель начальника ГКУ «Амурупрадор» Дмитрий Долгий.

Сегодня в Благовещенске завершается ремонт трех городских магистралей. Заканчивают укладывать асфальт на улице Ленина – между Шевченко и Пионерской, уже полностью закончен участок от Шимановского до Пионерской.

– Сроки у нас немного сдвинулись из-за непогоды и дополнительных непредвиденных работ. Работали на каждом перекрестке, на примыканиях к домам, которые запитывались водопроводом и теплотрассой. У нас стояла задача убрать все старые коммуникации с проезжей части, поэтому приходилось даже уходить в зону газонов или тротуаров. Были также подобные дополнительные работы по улице Островского. Изначально мы должны были отойти на 10 метров от существующей теплотрассы, но мы ушли почти на 100 метров, – рассказал производитель работ ООО «Сервер» Алексей Дорошенко.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что открытие главной улицы города запланировано на 25 октября.

– На сегодняшний день на трех основных участках – улицах Ленина, Калинина и Воронкова – ремонт идет к завершению. В целом, по представленным подрядными организациями графикам, работы будут выполнены до конца октября. Погода сейчас не препятствует, контракты будут выполнены в срок, – подытожил заместитель мэра Благовещенска Александр Воронов.

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#дороги #погода #строительство

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    так много разрыли-что до зимы не успевают

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Весной асфальт покроется мелкой сеточкой и начнёт выкрашиваться.

    Я тоже технадзору лапшу на уши вешал при реконструкции федералки о присадках для минусовых температур

  • amurskiy_rotan

    amurskiy_rotan
    2 часа назад

    В начале лета посмотрим на результат ваших присадок, а также в течение всего гарантийного срока.

  • архаровец77

    архаровец77
    2 часа назад

    Слабоморосящий и сильноморосящий чем отличаются

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    "укладывать асфальт можно"

    Укладывать можно даже поверх снега!

    Вот только пролежит он не долго. Но это уже совсем другая история. ))

  • Элпис

    Элпис
    1 час назад

    А кто гарантирует, что все условия соблюдены?

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Укладывать асфальт можно при любой погоде, только пролежит он недолго.

    Там, кстати, на студенческой загородной "срали сил" или как там эта новейшая технология называется, куда то кусками исчезла, теперь дороги перестают быть "безопасными и качественными", надо бы контролирующим органам заинтересоваться.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    На самом деле дороги могли бы быть гораздо приятнее для глаз, если бы имели зелёный цвет. На вскидку - в 2008 году был получен патент на пигмент изумрудного цвета: "СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗУМРУДНОГО ХРОМОВОГО ПИГМЕНТА".

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