Амурские дорожники рассказали, что укладывать асфальт можно при температуре до -10°С

Специалисты по ремонту дорог рассказали, что в соответствии с новым ГОСТом укладывать асфальт можно при слабом, моросящем дожде или снеге, а также температуре воздуха до -10°С.

– В этом году, в мае, вступил в действие ГОСТ, который позволяет при соблюдении определенных условий производить работы по устройству покрытия из асфальтобетонной смеси в отрицательные температуры до -10, моросящий дождь и слабый снег. В первую очередь нужно соблюсти организационные моменты: использовать в работе при подвозе асфальтобетонной смеси самосвалы с утеплением и подогревом, вести контроль температурных режимов, а также важно при проведении работ в пониженных температурах применять специальные добавки, которые позволяют увеличить адгезию битума, сцепление битума с инертными материалами, – прокомментировал заместитель начальника ГКУ «Амурупрадор» Дмитрий Долгий.

Сегодня в Благовещенске завершается ремонт трех городских магистралей. Заканчивают укладывать асфальт на улице Ленина – между Шевченко и Пионерской, уже полностью закончен участок от Шимановского до Пионерской.

– Сроки у нас немного сдвинулись из-за непогоды и дополнительных непредвиденных работ. Работали на каждом перекрестке, на примыканиях к домам, которые запитывались водопроводом и теплотрассой. У нас стояла задача убрать все старые коммуникации с проезжей части, поэтому приходилось даже уходить в зону газонов или тротуаров. Были также подобные дополнительные работы по улице Островского. Изначально мы должны были отойти на 10 метров от существующей теплотрассы, но мы ушли почти на 100 метров, – рассказал производитель работ ООО «Сервер» Алексей Дорошенко.

Пресс-служба городской администрации сообщает, что открытие главной улицы города запланировано на 25 октября.

– На сегодняшний день на трех основных участках – улицах Ленина, Калинина и Воронкова – ремонт идет к завершению. В целом, по представленным подрядными организациями графикам, работы будут выполнены до конца октября. Погода сейчас не препятствует, контракты будут выполнены в срок, – подытожил заместитель мэра Благовещенска Александр Воронов.