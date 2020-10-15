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15октября
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сегодня, 10:38 0

Трёхлетней амурчанке требуются деньги на лечение в Томске

Трёхлетней амурчанке требуются деньги на лечение в Томске

Маленькой девочке из Шимановска Злате Шевчук необходима помощь. Девочке всего три года, но ей уже поставили множество страшных диагнозов, в том числе ДЦП. Сейчас малышке необходимо лечение в Томской клинике «Шаг Вперёд». Мама девочки просит помочь всем миром.

— Мы в этой клинике уже четвёртый раз. Здесь у Златы появляются подвижки в состоянии. Мне, как маме, они очень заметны! Раньше у неё не было опоры на руки, не сидела по-турецки, не шагала с поддержкой. Всё это к нам пришло за месяц реабилитации в центре. И чтобы дальше Злата научилась ползать, сидеть и ходить, нам порекомендовали остаться здесь ещё на несколько месяцев, — рассказала мама малышки Мария Шевчук.

Клиника выставила счёт в 104 тысячи рублей. А помимо этого, нужны деньги ещё и на проживание. Мама воспитывает Злату одна и не сможет оплатить лечение. Сейчас они живут только на одну пенсию.

Страница инстаграм @zlatashevchuk2017

Реквизиты: Карта Сбербанка 4276 0300 1476 6535 Мария Владимировна Ш

Или перевод по номеру телефона 8 914 585 36 50

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#дети #жизнь #медицина #происшествия

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