Трёхлетней амурчанке требуются деньги на лечение в Томске

Маленькой девочке из Шимановска Злате Шевчук необходима помощь. Девочке всего три года, но ей уже поставили множество страшных диагнозов, в том числе ДЦП. Сейчас малышке необходимо лечение в Томской клинике «Шаг Вперёд». Мама девочки просит помочь всем миром.

— Мы в этой клинике уже четвёртый раз. Здесь у Златы появляются подвижки в состоянии. Мне, как маме, они очень заметны! Раньше у неё не было опоры на руки, не сидела по-турецки, не шагала с поддержкой. Всё это к нам пришло за месяц реабилитации в центре. И чтобы дальше Злата научилась ползать, сидеть и ходить, нам порекомендовали остаться здесь ещё на несколько месяцев, — рассказала мама малышки Мария Шевчук.

Клиника выставила счёт в 104 тысячи рублей. А помимо этого, нужны деньги ещё и на проживание. Мама воспитывает Злату одна и не сможет оплатить лечение. Сейчас они живут только на одну пенсию.

Страница инстаграм @zlatashevchuk2017

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