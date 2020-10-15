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15октября
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сегодня, 10:28 0

В Приамурье мошенник сдавал несуществующую квартиру

В Приамурье мошенник сдавал несуществующую квартиру
Фото: pixabay.com

В областном центре сотрудники правопорядка задержали ранее судимого 23-х летнего мужчину за мошеннические действия. Он подозревается том, что сдавал несуществующие квартиры, сообщает пресс-служба МО МВД России «Благовещенский».

С начала октября в полицию поступило три заявления от женщин, пострадавших от действий мошенника. Мужчина размещал в социальных сетях информацию о жилье по цене, ниже сложившейся на рынке. Но после передачи средств подозреваемому он пропадал с деньгами в размере 15 тысяч рублей и больше не выходил на связь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска изучили записи с камер наружного видеонаблюдения в местах встреч подозреваемого с потерпевшими. Это позволило определить район, куда после встречи направлялся мужчина. Опрос жильцов позволил определить предполагаемого мошенника. Подозреваемого задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции, где он во всем сознался. Полученные средства он тратил на собственные нужды.

По данным фактам СО МО МВД России «Благовещенский» возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.

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#криминал #Недвижимость #происшествия

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