Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:20 0

19 октября амурчан ждут перерывы в теле и радиовещании

19 октября амурчан ждут перерывы в теле и радиовещании
Фото: 1obl.ru

19 октября из эфирной сетки теле- и радиовещания в Приамурье ненадолго исчезнут некоторые программы. После проведения профилактических работ на оборудовании, амурчане снова смогут смотреть и слушать любимые передачи.

Филиал РТРС «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр» предупреждает амурчан о планируемых перерывах теле- и радиовещания 19 октября 2020 года:

— цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2», радиостанции «Радио России» с 02:00 часов ночи до 11:00 часов дня по местному времени в населённых пунктах, принимающих сигнал со станций, расположенных в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Прогрессе, Шимановске, Зее, Тынде и Невере;

— телеканала «Ю» с 08:00 часов утра до 16:00 часов дня, радиостанций «Радио Маяк» и «Вести-FM» с 02:00 часов ночи до 11:00 часов дня, радиостанции «Детское радио» с 07:00 часов утра до 11:00 часов дня по местному времени в населённых пунктах, принимающих сигнал со станций, расположенных в Благовещенске;

— радиостанции «Дорожное радио» с 07:00 часов утра до 11:00 часов дня по местному времени в населённых пунктах, принимающих сигнал со станций, расположенных в Белогорске, Свободном, Прогрессе, Шимановске, Зее, Тынде и Невере.

На оборудовании в этот период проведут запланированные квартальные профилактические работы.

Задать вопросы, связанные с вещанием бесплатного эфирного цифрового телевидения можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-20-02.

Просмотров всего: 123

#жизнь #связь

распечатать


Статьи

Трёхлетней амурчанке требуются деньги на лечение в Томске
Общество 11

Эксперты: на Камчатке зацвели водоросли, а техногенной катастрофы нет
Общество 2

В Благовещенске почти закончили благоустройство дворов
Общество 6

Центробанк предложил ввести в обращение цифровой рубль
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь