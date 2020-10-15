19 октября амурчан ждут перерывы в теле и радиовещании

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19 октября из эфирной сетки теле- и радиовещания в Приамурье ненадолго исчезнут некоторые программы. После проведения профилактических работ на оборудовании, амурчане снова смогут смотреть и слушать любимые передачи.

Филиал РТРС «Амурский областной радиотелевизионный передающий центр» предупреждает амурчан о планируемых перерывах теле- и радиовещания 19 октября 2020 года:

— цифровых каналов «РТРС-1» и «РТРС-2», радиостанции «Радио России» с 02:00 часов ночи до 11:00 часов дня по местному времени в населённых пунктах, принимающих сигнал со станций, расположенных в Благовещенске, Белогорске, Свободном, Прогрессе, Шимановске, Зее, Тынде и Невере;

— телеканала «Ю» с 08:00 часов утра до 16:00 часов дня, радиостанций «Радио Маяк» и «Вести-FM» с 02:00 часов ночи до 11:00 часов дня, радиостанции «Детское радио» с 07:00 часов утра до 11:00 часов дня по местному времени в населённых пунктах, принимающих сигнал со станций, расположенных в Благовещенске;

— радиостанции «Дорожное радио» с 07:00 часов утра до 11:00 часов дня по местному времени в населённых пунктах, принимающих сигнал со станций, расположенных в Белогорске, Свободном, Прогрессе, Шимановске, Зее, Тынде и Невере.

На оборудовании в этот период проведут запланированные квартальные профилактические работы.

Задать вопросы, связанные с вещанием бесплатного эфирного цифрового телевидения можно по телефону круглосуточной горячей линии 8-800-220-20-02.