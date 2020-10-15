В Благовещенске пропал подросток

Фото: www.instagram.com/grompoisk/

Пятнадцатилетняя Анастасия Русова ушла из дома в городе Благовещенске 13 октября и до сих пор её местонахождение неизвестно. По предварительным данным девочка может находиться в Свободном.

Приметы Анастасии: рост 152 сантиметра, волос русый, телосложение среднее, носит очки. Была одета в серую олимпийцу с капюшоном, синие брюки и чёрные кроссовки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Насти или видел её, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (914) 584-71-10, 8 (914) 046-35-44, 8 (914) 606-28-40.

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zaretskaya