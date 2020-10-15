Амурские путейцы — медведю: «Иди шпалы меняй!» (видео)

Сегодня, 15 октября в редакцию Амур.инфо читатели прислали видео. На нём медведь вышел к путейцам, по словам очевидцев, дело было на малой забайкальской железной дороге. Тот ли это медведь, что недавно съел несколько собак, а потом бродил в окрестностях посёлка Орлиный пока не понятно.



— Это видео гуляет по группам мессенджеров. Мы когда-то жили в Свободном, теперь переехали, но в местных группах остались. Переписываемся с земляками, — рассказала нам читательница.

Картинка видео довольно пугающая. На пригорке над путями то поднимается на задние лапы, то опускается на все четыре крупный бурый медведь. Мелькающие перед ним мужчины в железнодорожных «желтках» суетятся, кричат, не гнушаясь матов. Вначале за кадром выражают надежду, что зверь уйдёт, но он решает сесть и смотреть на напуганных людей.

«Ээээ, иди шпалы меняй!», — не то с юмором, не то с досадой кричат бурому железнодорожники.