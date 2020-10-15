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15октября
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сегодня, 10:06 2

Амурские путейцы — медведю: «Иди шпалы меняй!» (видео)

Амурские путейцы — медведю: «Иди шпалы меняй!» (видео)

Сегодня, 15 октября в редакцию Амур.инфо читатели прислали видео. На нём медведь вышел к путейцам, по словам очевидцев, дело было на малой забайкальской железной дороге. Тот ли это медведь, что недавно съел несколько собак, а потом бродил в окрестностях посёлка Орлиный пока не понятно.

— Это видео гуляет по группам мессенджеров. Мы когда-то жили в Свободном, теперь переехали, но в местных группах остались. Переписываемся с земляками, — рассказала нам читательница.

Картинка видео довольно пугающая. На пригорке над путями то поднимается на задние лапы, то опускается на все четыре крупный бурый медведь. Мелькающие перед ним мужчины в железнодорожных «желтках» суетятся, кричат, не гнушаясь матов. Вначале за кадром выражают надежду, что зверь уйдёт, но он решает сесть и смотреть на напуганных людей.

«Ээээ, иди шпалы меняй!», — не то с юмором, не то с досадой кричат бурому железнодорожники.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    30 минут назад

    "У Кого есть ножи" )))

    С юмором,говорите кричат... там кирпичный завод можно теперь строить ...

  • Разнящий

    Разнящий
    3 минуты назад

    А медвед в ответку: "А вы штаны"!

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