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15октября
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сегодня, 10:11 0

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса
Фото: pixabay.com

Ещё одну вакцину от COVID-19 создали в России, об тона на совещании рассказал президент Владимир Путин. Это уже вторая зарегистрированная вакцина, первую разработали в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, вторая — производства новосибирского центра «Вектор», — сообщили в эфире «РадиоSputnik».

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, об отличиях вакцин. По его словам, их будут использовать для разных групп населения.

— Эти две вакцины принципиально разные по своей сути. Если вакцина «Спутник-V» на основе векторов – это вакцина неживая со свойством живых, где вирус заносит в клетки часть генетического материала, и организм реагирует на нее выработкой иммунитета, как на настоящий вирус, иммунитет может формироваться дольше на эту прививку, на более длительный срок, больше может быть антительный ответ. Вторая вакцина, которая сейчас регистрируется, – более щадящая в этом плане. Там кусок генетического материала коронавирусной инфекции вводится в организм, иммунитет организма отвечает на кусочки именно коронавирусной инфекции. По факту она чем-то похожа на прививку от гриппа, которую мы делаем. При этом она, по сути, может вырабатывать меньше иммунитет, но при этом быть более безопасной для пожилого возраста и для лиц с ослабленным иммунитетом, — объяснил Евгений Тимаков.

Также врач отметил, что еще требуются клинические испытания. Возможно, прививки будут показаны для разных групп населения. Одну будут делать чаще, другую — с временным интервалом.

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#коронавирус

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