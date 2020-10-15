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15октября
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Россия восстанавливает авиасообщение еще с тремя странами

Россия восстанавливает авиасообщение еще с тремя странами
Фото: kubnews.ru

Россия возобновляет авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, пишет «Коммерсантъ».

В Японию рейсы будут доступны с 1 ноября, по другим двум странам дата пока не определена. При этом по уже открытым направлениям, в частности в Белоруссию, Швейцарию и на Мальдивы, увеличится частота полетов, также появятся рейсы в Цюрих и Женеву из Петербурга.

Россия открывает новые направления для авиарейсов, сообщил оперштаб правительства по борьбе с коронавирусом. На взаимной основе возобновляются полеты:

в Сербию (два рейса в неделю по направлению Москва—Белград),

на Кубу (два рейса в неделю по направлениям Москва—Кайо-Коко и Москва—Санта-Клара),

в Японию (два рейса в неделю по направлению Москва—Токио и один — Владивосток—Токио).

Билеты, например, в Белград уже доступны на сайте «Аэрофлота» по цене от 11,9 тыс. руб. с 31 октября (аналогичное предложение есть на субботу, 7 ноября, а также по четвергам с 5 ноября). В Японию улететь можно будет начиная с 1 ноября.

Решение принималось исходя из определенных ранее критериев, уточняет оперштаб: не более 40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тыс. населения, не более 1% суточного прироста новых случаев за тот же срок, коэффициент распространения коронавируса за последние семь дней не превышает 1.

Кроме того, правительство увеличивает число рейсов и пунктов назначения по уже открытым направлениям. В частности, на один рейс в неделю вырастет частота по маршрутам Цюрих—Москва и Женева—Москва, возобновится авиасообщение Цюрих—Санкт-Петербург и Санкт-Петербург—Женева (по одному рейсу в неделю). Частота рейсов на Мальдивы вырастет до четырех рейсов в неделю (направление Москва—аэропорт Велана). В Минск также станут летать чаще: будет выполняться до трех рейсов в неделю. Возобновляется и регулярное авиасообщение по маршруту Москва—Абу-Даби (ОАЭ).

Россия начала возобновлять международное авиасообщение, прерванное в марте из-за коронавируса, только в августе. До последнего времени регулярные рейсы могли выполняться только в Турцию, Великобританию, Занзибар, Швейцарию, ОАЭ (Дубай), Египет, на Мальдивы, а также в страны СНГ — Белоруссию, Киргизию и Казахстан. Перечень городов для вылета за рубеж все еще ограничен: рейсы выполняются из Москвы, Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда, Новосибирска, Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

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#туризм

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