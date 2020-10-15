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15октября
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сегодня, 09:34 5

Суточная заражаемость COVID-19 в Приамурье приближается к рекордным показателям

Суточная заражаемость COVID-19 в Приамурье приближается к рекордным показателям
Фото: информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Ежедневный прирост амурчан, заболевших коронавирусом, близится к рекордным цифрам, которые были зафиксированы в июне этого года. Рекордный показатель установлен и по всему Дальнему Востоку.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом выяснил, что в октябре ежедневный прирост по заболеваемости COVID-19 в Амурской области практически достиг рекордного с начала года порога в 59 случаев за сутки. 14 октября в Приамурье коронавирус выявлен у 58 человек.

Эксперты информационного центра анализировали статистику суточного прироста инфицированных в период с 1 апреля по 14 октября. До этого всплески заболеваемости в Приамурье были отмечены 13 и 22 июня (по 59 человек за сутки). В июле и августе количество заболевших постепенно снижалось. С середины сентября эта цифра ежедневно растет.

Всего в Дальневосточном федеральном округе за сутки 14 октября коронавирус выявили у 879 человек. Это тоже рекордный показатель за период с 1 апреля. За весь период пандемии в ДФО зафиксировано 74 583 случая заболевания COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

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#коронавирус #Дальний Восток

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    в марте закрыли все школы и учебные заведения с бизнесом из за десятка заболевших, а теперь больше полусотни и всё на своих местах.

    Двойные стандарты не только у Европы со Штатами, но и у местного Роспотребнадзора...)

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Надо на башку презерватив надевать. А лучше сразу десять

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Странно, что те, кто должен не только принимать решения по своим оплачиваемым должностным обязанностям, но и требовать и контролировать их исполнение, мягко выражаясь, забили на все эти проблемы и пиарятся в инстаграме или прячутся по кабинетам!

    Ау! Роснепотреб, полиция, прокуратура - вы где? Постановления-распоряжения губера не выполняются, народ забил на вас болт, а вам всё равно?

  • Tуман

    Tуман
    39 минут назад

    Товарищ, ты о каком болте талдычишь? Все ходют в масках и перчатках, обрабатывают руки, лицо и подмышки антисептиком.

    Ты тут не гони на народ

  • Kadet_84

    Kadet_84
    29 минут назад

    Как говорится: "Спасение утопающего, дело рук самого утопающего", имею в виду защитные маски. Если весной и в начале лета встречал в автобусах, торговых точках проверяющих (полиция, роспотребнадзор, администрация) то осенью, пока не встречал никого...

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