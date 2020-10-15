Суточная заражаемость COVID-19 в Приамурье приближается к рекордным показателям

Фото: информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом

Ежедневный прирост амурчан, заболевших коронавирусом, близится к рекордным цифрам, которые были зафиксированы в июне этого года. Рекордный показатель установлен и по всему Дальнему Востоку.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом выяснил, что в октябре ежедневный прирост по заболеваемости COVID-19 в Амурской области практически достиг рекордного с начала года порога в 59 случаев за сутки. 14 октября в Приамурье коронавирус выявлен у 58 человек.

Эксперты информационного центра анализировали статистику суточного прироста инфицированных в период с 1 апреля по 14 октября. До этого всплески заболеваемости в Приамурье были отмечены 13 и 22 июня (по 59 человек за сутки). В июле и августе количество заболевших постепенно снижалось. С середины сентября эта цифра ежедневно растет.

Всего в Дальневосточном федеральном округе за сутки 14 октября коронавирус выявили у 879 человек. Это тоже рекордный показатель за период с 1 апреля. За весь период пандемии в ДФО зафиксировано 74 583 случая заболевания COVID-19, сообщает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).