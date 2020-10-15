Амурчанин напал на подростка ради смартфона

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Суд города Благовещенска рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в разбое. Материальный ущерб оценивался в сумму 11 999 рублей.

В ноябре 2019 года обвиняемый вместе со своим знакомым, находясь в магазине на улице 50-летия Октября, познакомились с несовершеннолетним благовещенцем. Заприметив у подростка наушники, мужчина сделал вывод о наличии у того мобильного телефона и решил похитить смартфон.

Подросток согласился отойти с новыми знакомыми за дом, где и было совершено преступление. Нападавший воспользовался газовым баллончиком «Перец 11-А». Он брызнул перцовым газом в лицо потерпевшего, после чего нанёс упавшему подростку удары в голову и по рукам, которыми тот закрывал лицо, а также три удара по телу. После этого амурчанин расстегнул застёжку куртки несовершеннолетнего, взял из внутреннего кармана телефон модели «Honor 10 Lite» и скрылся с места преступления.

Амурчанин в суде полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, но от дачи показаний отказался. Смягчающими обстоятельствами суд также учёл способствование раскрытию преступления и явку с повинной, наличие несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающими обстоятельствами стал рецидив преступлений, который по отношению к обвинительной статье является особо опасным.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений путём частичного сложения наказания с наказанием по приговору Благовещенского районного суда Амурской области от июля 2020 года окончательное наказание составило 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.