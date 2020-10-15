Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:03 3

Амурчанин напал на подростка ради смартфона

Амурчанин напал на подростка ради смартфона
Фото: pixabay.com

Суд города Благовещенска рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в разбое. Материальный ущерб оценивался в сумму 11 999 рублей.

В ноябре 2019 года обвиняемый вместе со своим знакомым, находясь в магазине на улице 50-летия Октября, познакомились с несовершеннолетним благовещенцем. Заприметив у подростка наушники, мужчина сделал вывод о наличии у того мобильного телефона и решил похитить смартфон.

Подросток согласился отойти с новыми знакомыми за дом, где и было совершено преступление. Нападавший воспользовался газовым баллончиком «Перец 11-А». Он брызнул перцовым газом в лицо потерпевшего, после чего нанёс упавшему подростку удары в голову и по рукам, которыми тот закрывал лицо, а также три удара по телу. После этого амурчанин расстегнул застёжку куртки несовершеннолетнего, взял из внутреннего кармана телефон модели «Honor 10 Lite» и скрылся с места преступления.

Амурчанин в суде полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, но от дачи показаний отказался. Смягчающими обстоятельствами суд также учёл способствование раскрытию преступления и явку с повинной, наличие несовершеннолетнего ребёнка. Отягчающими обстоятельствами стал рецидив преступлений, который по отношению к обвинительной статье является особо опасным.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. По совокупности преступлений путём частичного сложения наказания с наказанием по приговору Благовещенского районного суда Амурской области от июля 2020 года окончательное наказание составило 4 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

Просмотров всего: 652

#криминал #происшествия

распечатать


Статьи

Трёхлетней амурчанке требуются деньги на лечение в Томске
Происшествия

В Приамурье мошенник сдавал несуществующую квартиру
В России и мире

Хакеры выложили записи с взломанных камер видеонаблюдения на порносайты
Общество 2

В Амурской области ещё одного мужчину насмерть сбил поезд
Комментарии
Показать все (3)
  • Амурский ГПЗшник

    Амурский ГПЗшник
    1 час назад

    "Вор должен сидеть в тюрьме" (с)

  • Мармок

    Мармок
    1 час назад

    ради чего!дибилы!

  • Madao!

    Madao!
    1 час назад

    "и явку с повинной" ... т.е. отморозок отобрал смартфон и далее грустно и пячально побрёл сдаваться в местное отделение полиции?

    Наркоман штоле?

Показать все (3)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь