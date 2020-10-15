«Наш Подкаст»: Иван Дурнев

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.

Слушайте nashpodcast #11. Иван Дурнев. на Яндекс.Музыке

Одиннадцатый гость – Иван Дурнев.

00:01:00 - Про отпуск и лето.



00:03:10 - Ваня и Таня. Тяжело ли постоянно быть вместе?



00:07:00 - О ЦСС. Как появилось агентство и о первом проекте.



00:14:40 - Про Благовещенск.



00:21:45 - Армия и истории.



00:30:00 - Воспитание детей.



00:41:00 - Продвинутость, успешность и бизнес.



00:44:30 - Сложно ли заниматься бизнесом в современной России и в 2020 году в частности?



00:50:00 - Мероприятие мечты, которое хотелось бы реализовать и IT в ивенте.



00:52:45 - О собственной свадьбе.



00:56:00 - О времени и его уникальности.



01:00:00 - Мнение Ивана о политической системе в России.



01:04:30 - Что смотрит и слушает Ваня?



01:08:00 - Теоретические и практические знания. Мастер-классы, бизнес-тренеры и зоны комфорта.



01:22:20 - Еще немного про IT в ивенте.



01:24:10 - Как отдыхает Иван Дурнев и что хотелось бы сделать?



01:29:00 - О планировании будущего.



01:31:00 - Финальная мысль.

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya