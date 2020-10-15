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15октября
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сегодня, 17:00 1

«Наш Подкаст»: Иван Дурнев

«Наш Подкаст»: Иван Дурнев

Наши друзья, Виктор Полевиков и Алексей Риман, несколько месяцев выпускают «Наш Подкаст». Душевные разговоры, интересные гости. Приятного прослушивания.

Одиннадцатый гость – Иван Дурнев.

00:01:00 - Про отпуск и лето.

00:03:10 - Ваня и Таня. Тяжело ли постоянно быть вместе?

00:07:00 - О ЦСС. Как появилось агентство и о первом проекте.

00:14:40 - Про Благовещенск.

00:21:45 - Армия и истории.

00:30:00 - Воспитание детей.

00:41:00 - Продвинутость, успешность и бизнес.

00:44:30 - Сложно ли заниматься бизнесом в современной России и в 2020 году в частности?

00:50:00 - Мероприятие мечты, которое хотелось бы реализовать и IT в ивенте.

00:52:45 - О собственной свадьбе.

00:56:00 - О времени и его уникальности.

01:00:00 - Мнение Ивана о политической системе в России.

01:04:30 - Что смотрит и слушает Ваня?

01:08:00 - Теоретические и практические знания. Мастер-классы, бизнес-тренеры и зоны комфорта.

01:22:20 - Еще немного про IT в ивенте.

01:24:10 - Как отдыхает Иван Дурнев и что хотелось бы сделать?

01:29:00 - О планировании будущего.

01:31:00 - Финальная мысль.

Аккаунт подкаста в Инстаграме: @nashpodcast

Телеграм-канал подкаста: @nashpodcast

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Алексей: @alexey_riman

Виктор: @polevikovitya

Просмотров всего: 484

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    52 минуты назад

    Подкаст, говоря простыми словами, это пи*дёж онлайн

    Источник: https://proslo.ru/podkast-chto-jeto-takoe/

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