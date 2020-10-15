Выбор читателей за 14 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 14 октября.

В Благовещенске вдоль улиц Калинина, Ленина и Воронкова нанесут ещё и желтую разметку. Она запретит автомобилистам останавливаться или парковаться. Это улучшит пропускную способность дорог.

Сотрудники библиотеки села Тамбовка нашли в книге «клад». Денежные купюры 1995 года были спрятаны среди страниц издания.

В Амурской области за убийство сына осудили жителя Зейского района. Мужчина получил девять лет в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Приамурья.

Сейчас заботиться о своём здоровье – это не только полезно, но и необходимо!