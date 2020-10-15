Выбор читателей за 14 октября
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 14 октября.
В Благовещенске запретили парковаться вдоль трёх улиц
В Благовещенске вдоль улиц Калинина, Ленина и Воронкова нанесут ещё и желтую разметку. Она запретит автомобилистам останавливаться или парковаться. Это улучшит пропускную способность дорог.
Библиотекари из Тамбовки нашли «клад» в старой книге
Сотрудники библиотеки села Тамбовка нашли в книге «клад». Денежные купюры 1995 года были спрятаны среди страниц издания.
Амурчанин получил девять лет за убийство сына
В Амурской области за убийство сына осудили жителя Зейского района. Мужчина получил девять лет в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Приамурья.
Где сдать тест на антитела к COVID-19 (видео)
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