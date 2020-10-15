Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
15октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 00:30

Выбор читателей за 14 октября

Выбор читателей за 14 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей среды, 14 октября.

В Благовещенске запретили парковаться вдоль трёх улиц

В Благовещенске вдоль улиц Калинина, Ленина и Воронкова нанесут ещё и желтую разметку. Она запретит автомобилистам останавливаться или парковаться. Это улучшит пропускную способность дорог.

Библиотекари из Тамбовки нашли «клад» в старой книге

Сотрудники библиотеки села Тамбовка нашли в книге «клад». Денежные купюры 1995 года были спрятаны среди страниц издания.

Амурчанин получил девять лет за убийство сына

В Амурской области за убийство сына осудили жителя Зейского района. Мужчина получил девять лет в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Приамурья.

Где сдать тест на антитела к COVID-19 (видео)

Сейчас заботиться о своём здоровье – это не только полезно, но и необходимо!

Просмотров всего: 7

#Обзор #интернет #СМИ

распечатать


В России и мире

Хакеры выложили записи с взломанных камер видеонаблюдения на порносайты
Общество

Выбор читателей за 13 октября
В России и мире 1

Россия неуязвима перед санкциями Запада, считают в Германии
Общество

Выбор читателей за 12 октября
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь