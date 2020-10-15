У спортсменов из школы олимпийского резерва появилась новая форма

Спортивную форму с логотипом, названием спортивной школы олимпийского резерва и указанием региона закупили для членов сборных области по легкой атлетике, самбо и спортивной борьбе.

Средства на форму пришли в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Деньги можно было потратить не только на экипировку, но и на закупку спортинвентаря или обновление материально-технической базы.

— Поедут они, например, в Хабаровск, Биробиджан, еще куда-нибудь за пределы области — и все там будут понимать, что это Амурская область, школа олимпийского резерва. Даже на наших региональных соревнованиях они должны выделяться, — рассказал директор школы олимпийского резерва Олег Шелпаков.

Также на средства субсидии в СШОР появилось и новое оборудование — канатный тренажёр и борцовский ковёр для самбистов, шведские стенки для гимнастов.

Помимо школы олимпийского резерва, субсидию получили и другие спортивные школы Приамурья — Амурская областная спортивная школа, спортивные школы Белогорска, Свободного и Тынды. Всего было выделено больше 5,7 миллиона рублей.

В Амурской областной спортивной школе на выделенные деньги приобрели 31 комплект фирменной экипировки для легкоатлетов, которые выезжают на областные соревнования. Закупили и новый спортинвентарь: страховочные маты, помост для штанг, сектор для прыжков, сообщает пресс-служба областного правительства.