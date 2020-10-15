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15октября
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В Благовещенске открыт приём заявок на конкурс «Добровольцы Амура-2020»

В Благовещенске открыт приём заявок на конкурс «Добровольцы Амура-2020»
Фото: admblag.ru

Отдел молодежной политики министерства образования и науки региона объявляет конкурс «Добровольцы Амура-2020». Заявки на участие принимают до 18 ноября.

В конкурсе больше 20 номинаций: социальное волонтёрство, событийное волонтёрство, серебряное волонтёрство, медицинское волонтёрство, инициатива года, экологическое волонтёрство, патриотическое волонтёрство, волонтёрство в сфере культуры, правовое волонтёрство, волонтёрство в сфере ЖКХ, спортивное волонтёрство, волонтёрство в сфере зоозащиты, волонтёрство в сфере чрезвычайных ситуаций, корпоративное волонтёрство, медиа волонтёрство, организатор добровольчества, «Доброе дело», помощь детям, равенство возможностей, юный доброволец, волонтёрство просвещения, донорство. Также экспертный совет конкурса выберет абсолютного победителя в номинации «Доброволец 2020 года» — звание присудят за самые выдающиеся заслуги в области добровольчества на территории области.

Участвовать в конкурсе могут благовещенцы от 14 лет и старше, которые принимали активное участие в добровольческих мероприятиях этого года. Участникам необходимо предоставить пакет документов, подтверждающих волонтёрскую активность, а также составить о себе презентацию, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#городская власть #конкурсы

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