Гороскоп 15 октября: Рыбам не повезёт в любви, а Львы получат интересное предложение

Восход Солнца: 06:52

Заход Солнца: 17:38

Солнце в Весах.

Овен. День преобразования космических энергий. Звёзды предупреждают, что вы должны уделить внимание духовному совершенствованию, укреплению собственного здоровья и здоровья близких людей. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

Телец. Звёзды рекомендуют вам общение в коллективе, вы сможете завести новые знакомства, показать себя с лучшей стороны, а некоторые даже увлекутся представителем противоположного пола. Звезды рекомендуют не принимать сегодня никаких кардинальных решений и не заниматься делами, требующими ответственности и коллективных действий.

Близнецы. День крайне опасен для здоровья. Будьте осторожныи внимательны: любая царапина, которая может оказаться у вас на теле, заживать будет долго, не говоря уже о серьезных повреждениях. Во второй половинедня отмените все визиты, откажитесь от встреч. Уделите больше времени сну.

Рак. Сегодня негативные тенденции будут выражаться в эмоциональной скованности и снижении настроения. Родители могут столкнуться с резким противостоянием детей. Возможно, вспомнятся старые обиды. Во второй половине дня ситуация может резко измениться из-за неожиданных событий или известий.

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Лев. Стабильность вашего общественного положения и материального уровня не должна вызывать никаких сомнений. Вероятно получение новых интересных предложений. Переоценка ценностей может привести вас к революционным выводам.

Дева. Первая половина дня благоприятна для общения и установления новых отношений. Ваша повышенная работоспособность заставит сегодня сослуживцев удивиться тому, как быстро вы обрели нужную форму. Деньможет быть полон разного рода неожиданностей. Сон исполнится через четыре дня.

Весы. Ничего не откладывайте на завтра, сегодня во многом решающий и предопределяющий момент в жизни. Неблагоприятный для деловой активности день. Всё против вас. Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей.

Скорпион. День несет неожиданные перемены. Сегодня вы сможете стать хозяином положения или, наоборот, будете зависеть от окружающих вас людей. Не забывайте о тех, кто помогал вам. Прислушивайтесь к советам друзей. Если есть желание, проведите вечер где-нибудь вне дома, скажем у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали вас к себе.

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Стрелец. Ваши отношения с домашними вполне стабилизируются и наполнятся тихим взаимным удовлетворением. Вероятны домашние хлопоты. Не следует принимать кардинальных решений, делать дорогостоящие покупки, о которых вы можете потом пожалеть. Главное — сохранить внутреннее равновесие и оградить себя от искушений.

Козерог. День благоприятен для общения, новых знакомств, установления деловых контактов, решения бытовых проблем. Не исключена встреча со старой привязанностью, может быть, удастся восстановить прежние прерванные по каким-то причинам отношения со старым другом.

Водолей. Благоприятный день. Занятия творчеством или любимое увлечение могут привести к внутренним открытиям или указать на дополнительный источник заработка. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми и любовные отношения успешны и принесут удовлетворение.

Рыбы. День не слишком удачен для любовных отношений, так как вероятны резкие смены настроения, беспричинная тоска, головные боли. Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Во второй половине дня вы можете получить ободряющее известие или выгодный заказ. Звезды рекомендуют вам проявить упорство в работе и начать день с чистого листа. Расставание с близким человеком окажется вынужденным, поэтому не драматизируйте ситуацию.

Астролог: Вальдемар Небоходцев