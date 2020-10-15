Жители села Садового против соседства со сливной станцией

Найти новый участок для сливной станции, которая сейчас располагается на Тайване, администрация города обязана по решению суда. Согласно актуальной на 1 октября дорожной карте её должны перенести в границы села Садового. Жители этого отдаленного района категорически против такого соседства, считая, что оно ещё больше усугубит и без того неблагополучную экологическую обстановку в селе.

Вопрос переноса сливной станции из района Тайвань считают острым как жители города, так и администрация Благовещенска. Во время последнего прямого эфира Олег Имамеев пообещал решить вопрос и избавить жителей Тайваня от зловония.

— Самый больной вопрос прямого эфира, на мой взгляд, это 800 квартал. Здесь идут постоянные сливы и неприятные запахи. Я его ставлю в категорию очень важных, которые будем отрабатывать, – высказался мэр Благовещенска.

Новое место для расположения сливной станции специалисты искали два года, так как к участку предъявляются особые требования.

— Работа по поиску территории, подходящей по требованиям, велась несколько лет. Участок должен быть не менее чем в 500 метрах от жилых домов с возможностью подключения к городской канализации. Специалисты нашли такой участок. Формально в границах села Садового, фактически более чем в километре от жилых кварталов, — рассказал Олег Имамеев в своем личном аккаунте в соцсетях.

Узнав о таком решении, жители села Садового начали стучать во все двери, пытаясь объяснить, что сливная станция окончательно испортит им жизнь.

— Наш район нельзя назвать экологически чистым: недалеко проходит железная дорога, по которой поезда возят мазут. Довольно недалеко от села находятся птицефабрика и городская свалка, и, несмотря на приличное расстояние, при определённом ветре к нам приходит вонь оттуда. Также к нам стекаются сточные воды с кладбища на 8-м километре. На бывшем мясокомбинате находятся производства по изготовлению плитки и минваты, а это вся таблица Менделеева. Мы дышим этим всем. Если разместить у нас ещё и сливную станцию, это полностью убьет экологию нашего района, — рассказала председатель совета многоквартирного дома литер 1 Людмила Меркун.

Администрация города провела с жителями Садового встречу, где разъяснила, что новая сливная станция не должна давать запахов, так как она будет сделана по последним технологиям. Однако жители села по-прежнему против такого соседства.

В соцсетях Олег Имамеев отметил, что понимает негодование сельчан, поэтому дал поручение повторно провести ревизию существующих участков.

— Понимаю негативную реакцию со стороны местных жителей. Поэтому дал поручение провести повторную ревизию свободных земельных участков и подготовить подробную информацию, что будет представлять собой новая станция и обо всех сопутствующих обстоятельствах. С инициативной группой жителей я на прямой связи, — сказал Олег Имамеев.