Весь мир на ощупь: живут или выживают в нашем обществе незрячие люди?

В четверг, 15 октября, во всём мире отмечается День белой трости. В преддверии этой даты корреспондент ИА «Амур.инфо» узнал, чего в Приамурье не хватает незрячим людям и насколько комфортной можно назвать их жизнь в нашем обществе.

«Доступная среда» доступна не везде

Сейчас в Амурской области реализуется программа «Доступная среда на 2011-2025 годы», в её рамках проходят мероприятия, направленные на создание доступной комфортной среды для инвалидов по зрению. В том числе реализуется программа развития комфортной городской среды. В рамках этой программы в Астрахановке был оборудован пешеходный переход на улице Павлика Морозова, установлен звуковой светофор. По области установлено уже более 50 таких светофоров, большая часть из них в Благовещенске. Во многих местах уложена тактильная плитка, в том числе около социально значимых учреждений. В Благовещенске, например, возле комплексного центра социального обслуживания населения «Доброта», фонда социального страхования и бюро медико-социальной экспертизы. Тактильная плитка также уложена возле отдела библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих Амурской областной научной библиотеки имени Муравьева-Амурского. И это далеко не все оборудованные для незрячих объекты. Во многих соцучреждениях, в том числе и на почте, установлены таблицы Брайля. Размещают их сейчас и в общественном транспорте.

— Программа организации доступной среды реализуется. Может, не так быстро и не в тех объемах, как нам бы хотелось, но однозначно положительных изменений много, — рассказал председатель отделения Всероссийского общества слепых в Благовещенске Владимир Титов. — Есть, конечно, и проблемы. Одна из них — состояние тротуаров по адресу: переулок Южный, 1/5. На эту проблему мы бы хотели обратить отдельное внимание властей. В этом доме проживают незрячие люди, но при этом он не включён в программу ремонта дворовых территорий. Хотя дорожка, на которой нужен ремонт, не столько относится к этому дому, сколько является тротуаром общего пользования. В силу того, что дом расположен так, что, по сути, дворовой территории у него нет. Мы уже обращались в администрацию с этой проблемой. Надеюсь, что сейчас этот вопрос с приходом нового мэра все же решится. Губернатор и заксобрание же нас услышали. Благодаря их стараниям с ноября инвалиды по зрению первой группы могут пользоваться социальным такси и ездить до соцобъектов абсолютно бесплатно. Это очень востребованная услуга, которой многим не хватало.

Решается вопрос с благоустройством комфортной городской среды для инвалидов по зрению и в других городах области. Так, жительница Свободного Наталья Гладких, мама незрячего ребёнка, рассказала, что и там устанавливают звуковые светофоры, которые однозначно необходимы. Только, по словам Натальи, из-за того, что сейчас весь Свободный перекопан, оценить все плюсы таких светофоров пока не удаётся.

Раньше Наталье приходилось сталкиваться с ещё одной проблемой — в городе нет автобусов, которые бы могли возить в школу детей-инвалидов. Из-за этого сначала приходилось возить ребёнка на такси, а затем уже отучиться на права и возить самой. Её сын Саша учится в специализированной школе, поэтому к обучению или перемещению внутри образовательного учреждения у мамы вопросов нет.

— Я раньше поднималась с Сашей на второй этаж, там у них учебные классы, сейчас он уже может сам. Где-то по голосу ориентируется, где-то идёт, касаясь подоконников. Стараюсь приучать его к самостоятельности, потому что родители же не вечные, — рассказывает Наталья. — У нас постоянные занятия, ходим по городу, я рассказываю, что и где находится, чтобы Саша учился сам ориентироваться. Он ведёт активную жизнь — конкурсы, творчество, не забывает и учёбу. Читать, писать в школе научили по системе Брайля, с ним работает социальный педагог, психолог.

Помощь детям и недетские проблемы

До 18 лет Наталья имеет право везде сопровождать своего сына, но когда парень станет совершеннолетним, будут оставлять заявку на собаку-проводника. Для незрячих людей это действительно спасение. Амур.инфо уже сообщало об Игоре Коломыцине, который является председателем клуба владельцев собак-проводников в Амурской области. Ему, как и всем инвалидам по зрению, хвостатого помощника дали бесплатно. Другой вопрос, что на содержание и лечение собаки выделяемых от государства денег всё равно не хватает, приходится на тот же корм добавлять со своей пенсии по инвалидности. А она тоже не резиновая, в районе 14-15 000 рублей. Пока у сына Натальи врачи отмечают ещё и аллергию. Если с ней удастся справиться, лабрадору в этой семье точно быть, но пока приходится обходиться своими силами.

Помощь со стороны тоже есть. В Свободном детей на инвалидности вместе с родителями отправляют в санаторий «Бардагон». Наталья говорит, что он, конечно, неспециализированный, но это лучше, чем ничего. Кроме того, в городе работает центр родителей детей-инвалидов «Лада». Там есть социальная реабилитация, занятия с психологом. Бывают и вовсе сюрпризы. Так, в этом году Саше и ещё одному мальчику с инвалидностью подарили ноутбуки, специально адаптированные для незрячих людей.

Но Наталья говорит, что самое главное — родителям необходимо уделять время ребёнку и заниматься с ним. Да, это сложно, это время, деньги, нервы, но без этого никак, потому что ни один специалист не заменит маму.

— Некоторые родители особо не уделяют внимания, думают, что сделают ребёнку операцию, и всё будет хорошо, он всё успеет наверстать по развитию. Но это редкость. Мы тоже прошли через несколько операций, но вернуть Саше зрение оказалось невозможным, — рассказывает мама мальчика. — Получается, с ребёнком не занимаются, и он не имеет шансов социализироваться даже в семье. Я всегда предлагаю мамочкам деток с разными диагнозами — давайте с нами. Мы бегаем, прыгаем, соревнования, конкурсы. Некоторые говорят, что им хватает дома или в деревню съездить когда-никогда.

Но страшнее всего было услышать от Натальи фразу «дети издеваются». Оказалось, Сашу задирали мальчишки, которые живут в доме-интернате, и у них были другие отклонения по здоровью, не связанные со слепотой. Сейчас проблему удалось решить. Наталья говорит, что и задирают меньше, и постоять Саша за себя может в 13 лет намного лучше, чем в начальной школе.

Новые технологии в помощь, да научить некому

То, что сын Натальи учится в школе, полноценно владеет компьютером, обязательно поможет ему в будущем. Правда, среди взрослых это, к сожалению, не так распространено. Многим бы хотелось научиться и полноценно общаться хотя бы в Сети. Самое интересное, что в Благовещенске даже есть специалист, который мог бы этим заниматься, но обучение не организовано.

— Есть определённые учебные программы, пройдя которые слепой человек может легко пользоваться телефоном и компьютером. К сожалению, потребность есть, а возможностей пока нет, — рассказывает Владимир Титов. — С этим вопросом неоднократно обращался в научную библиотеку, филиалом которой является наша библиотека для слепых. Предлагал включить в штат специалиста или ещё как-то решить вопрос. У нас и человек есть, который прошёл профильное обучение в Москве по различным направлениям невизуальной доступности сенсорных устройств. В частности, по работе с JAWS для Windows (программа для чтения с экрана компьютера, предназначенная для людей с инвалидностью по зрению, — Прим.ред.). Знаю, что она с удовольствием бы этим занималась. Женщина имеет значительный педагогический стаж, она сама незрячая. Но пока этот вопрос в стадии разработки.

Много в наше время для незрячих и других вариантов облегчить себе жизнь: говорящие термометры, ультразвуковые трости, специальные раскладки компьютерной клавиатуры, различные звуковые датчики для обозначения тех или иных предметов в доме. Но всё стоит больших денег и не входит в федеральный перечень реабилитационных средств, которые могут выдать инвалиду бесплатно. Стоить такие гаджеты могут по несколько десятков тысяч. Такая же цена и у современных телефонов, которыми слепые тоже могли бы пользоваться, если бы их научили. Во многих уже переустановлены специальные программы, на некоторые модели можно подгружать что-то дополнительно. Это очень удобно в нашем мире, но доступно не всем. И в финансовом плане в том числе.

Есть шанс стать достойным специалистом, но нет рабочих мест

Отдельная большая проблема для незрячих людей — невозможность трудоустроиться, даже пройдя профессиональную адаптацию. Владимир Александрович рассказал, что в этом году из Амурской области на такую адаптацию поехали только двое человек, так как из-за пандемии всё переносилось. В прошлом году съездили четверо человек. Правительство области компенсирует инвалидам расходы, связанные с проездом вместе с сопровождающими в реабилитационные центры, как для профессиональной, так и для социальной реабилитации.

Большой центр реабилитации незрячих находится в Бийске. Там есть программы социальной реабилитации, где человека обучают всем навыкам, необходимым в быту, — пространственному ориентированию, чтению и письму по системе Брайля.

— Профессиональная подготовка тоже есть, но человеку сложно потом реализовать себя по тому или иному направлению. Ремонт кожаной обуви, столярное дело, работа на компьютере — такие там предлагаются специальности. Но сейчас предприятий, где нужны незрячие специалисты, очень мало. В советские времена было больше инвалидов на рабочих местах. Сейчас невозможность трудоустроиться — это одна из самых острых проблем для незрячих, — делает акцент Владимир Титов. — Только около десяти сейчас трудоустроены в городе.

Среди этих людей есть преподаватель и массажисты. Наталья Гладких говорит, что, скорее всего, и её сын пойдёт учиться на массажиста в медколледж, либо свяжет свою жизнь с какой-то компьютерной профессией, если это будет возможно. Других вариантов особо не предвидится.

Чем готовы помочь незрячим амурчанам?

По данным ФСС Амурской области, в настоящее время на учёте в региональном отделении Фонда социального страхования состоит 248 человек с поражениями органов зрения. В 2020 году за получением различных технических средств реабилитации по зрению обратилось 58 амурчан.

Сегодня среди технических средств первой необходимости для людей с ограничениями по зрению — тифлофлешплееры, с помощью которых незрячий человек может прослушивать аудиокниги, радиопередачи и другие записи; тактильные и опорные трости, медицинские термометры и тонометры с речевым выходом, ручные видеоувеличители, световые и вибрационные сигнализаторы, брайлевские дисплеи. Обеспечением амурчан с нарушением зрения такими техсредствами занимается региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Также региональное отделение Фонда оплачивает расходы на изготовление глазных протезов. Обеспечение средствами реабилитации осуществляется в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации инвалидов, которая разрабатывается в бюро медико-социальной экспертизы.

Для получения технических средств реабилитации амурчанам необходимо подать в Амурское региональное отделение Фонда соцстрахования заявление, документ, удостоверяющий личность, индивидуальную программу реабилитации (абилитации). Сделать это можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru, МФЦ, почтовым отправлением или лично.

Также фонд социального страхования занимается обеспечением инвалидов собаками-проводниками с комплектом снаряжения. Получить питомца можно в случае, если он прописан в индивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида. Как правило, эта рекомендация не всем гражданам с ограничением по зрению, а инвалидам I группы по зрению, достигшим 18-летнего возраста.

Для получения собаки-проводника к заявлению и пакету документов нужно дополнительно заполнить анкету определенной формы (по которой школа будет подбирать и дрессировать собаку-проводника) и ответить на вопросы об условиях проживания, о предпочтениях к характеру собаки, о том, по каким маршрутам животному предстоит работать. Всего в настоящее время в Приамурье своим хозяевам, потерявшим зрение, помогают пять собак-проводников: три лабрадора-ретривера и две немецких овчарки. Они проживают в Бурейском районе, городах Зее, Благовещенске и Свободном.

Проконсультироваться по вопросу обеспечения техническими средствами реабилитации можно по телефонам: 8(4162) 99-31-76, 99-31-80 или по адресу: город Благовещенск, улица Горького, 15/1, кабинет 101. Также можно направить вопрос в приемную регионального отделения Фонда info@ro28.fss.ru.