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14октября
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сегодня, 18:18 0

Хакеры выложили записи с взломанных камер видеонаблюдения на порносайты

Хакеры выложили записи с взломанных камер видеонаблюдения на порносайты
Фото: xakep.ru

Хакеры взломали IP-камеры видеонаблюдения и выставили ролики на продажу, а часть из них опубликовали на порносайтах, сообщает LIVE24 со ссылкой на The New Paper. Жертвами стали жители Сингапура, Таиланда, Южной Кореи и Канады.

По данным журналистов, хакеры получили доступ к 50 тысячам гаджетов. На многих записях владельцы устройств видеонаблюдения либо голые, либо находятся в «компрометирующем положении». А на некоторых роликах отлично видны лица.

Например, есть запись, где мать кормит грудью ребенка, девочки-подростка в трусах и футболке, которая выполняет домашнее задание, а также ролики, где люди ходят в туалет. В общей сложности в распоряжении злоумышленников оказались 3 ТБ данных. Кроме того, хакеры выставили доступ к камерам видеонаблюдения на продажу: стоимость подписки составила 150 долларов (примерно 11,5 тысячи рублей). Причем пробный доступ, который позволит изучить 700 МБ украденных записей, они предоставляют абсолютно бесплатно.

Если хакеров удастся отыскать и выяснится, что на видео присутствуют несовершеннолетние, то им может грозить до 7 лет тюрьмы, потому что украденные материалы будут расценены, как детская порнография.

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#интернет #криминал

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