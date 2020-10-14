Хакеры выложили записи с взломанных камер видеонаблюдения на порносайты

По данным журналистов, хакеры получили доступ к 50 тысячам гаджетов. На многих записях владельцы устройств видеонаблюдения либо голые, либо находятся в «компрометирующем положении». А на некоторых роликах отлично видны лица.

Например, есть запись, где мать кормит грудью ребенка, девочки-подростка в трусах и футболке, которая выполняет домашнее задание, а также ролики, где люди ходят в туалет. В общей сложности в распоряжении злоумышленников оказались 3 ТБ данных. Кроме того, хакеры выставили доступ к камерам видеонаблюдения на продажу: стоимость подписки составила 150 долларов (примерно 11,5 тысячи рублей). Причем пробный доступ, который позволит изучить 700 МБ украденных записей, они предоставляют абсолютно бесплатно.

Если хакеров удастся отыскать и выяснится, что на видео присутствуют несовершеннолетние, то им может грозить до 7 лет тюрьмы, потому что украденные материалы будут расценены, как детская порнография.