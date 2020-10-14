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14октября
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сегодня, 18:16 0

В Приамурье выявили 58 новых заражений COVID-19

В Приамурье выявили 58 новых заражений COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтверждены 58 новых случаев новой коронавирусной инфекции. 26 заражений выявили в Благовещенске.

В Свободном зарегистрировали 17 новых случаев, в Шимановске восемь, в Тынде пять, по одному в Благовещенском и Тындинском районах. Темп прироста за последние сутки составил 1,2 %.

С нарастающим итогом в Амурской области выявили 4 945 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости – 625,91 на 100 тысяч населения.

3 165 человек выписались из стационара с выздоровлением. Количество летальных случаев составляет 57 человек.

2 595 человек контактировали с заболевшими.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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