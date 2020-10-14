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14октября
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сегодня, 17:49 2

Дмитрий Медведев предложил лекарства по рецепту врача выдавать бесплатно

Дмитрий Медведев предложил лекарства по рецепту врача выдавать бесплатно
Фото: newsbuzz.ru

Лекарства, назначенные врачами, нужно сделать бесплатными для всех граждан за счет программы обязательного лекарственного страхования. Такое предложение выдвинул председатель «Единой России», зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на заседании комиссии по подготовке предвыборной программы единороссов, сообщает ТАСС.

«Нужно поставить задачу по обеспечению лекарствами по рецепту, который назначен врачом, всех граждан за счет государственных средств, используя механизмы обязательного лекарственного страхования», — сказал Медведев.

По словам председателя партии, в новой программе «Единой России» нужно будет отразить и новые требования по применению современных электронных сервисов и услуг в сфере здравоохранения, укреплению первичного звена, поддержке медиков и медицинского образования, а также по развитию отечественной фармакологической промышленности.

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#здоровье #российская власть

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Ага дадут "бесплатно" на десять рублей а отберут на сто тыщь... Выберы они такие...

  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    И "программы обязательного лекарственного страхования" это что?

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