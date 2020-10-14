В Амурской области ещё одного мужчину насмерть сбил поезд

Вчера вечером, 13 октября, на железнодорожном переезде станции Тыгда мужчину сбил поезд. Молодой человек находился на путях во время движения грузового поезда.

Несмотря на то, что машинист локомотива применил экстренное торможение избежать наезда не удалось. Мужчина скончался на месте. На место выехала следственно-оперативная группа сковородинского линейного отдела.

Транспортные полицейские установили, что погибший — 31-летний житель Магдагачинского района. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Напомним, что это уже не первый случай железнодорожных происшествий в Приамурье. Вечером 12 августа, недалеко от переезда села Бочкарёвка поезд сбил неизвестного. А 23 апреля в районе перегона Михайло – Чесноковская – Арга обнаружен труп мужчины.