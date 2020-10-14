В 2021 году ДВОКУ дебютирует в трёх армейских конкурсах

Фото: благовещенск.рф

В следующем году курсанты ДВОКУ впервые примут участие в трёх новый конкурсах по полевой выучке — «Конный марафон», «Надёжный ориентир» и «Армейская тактическая стрельба». В 2020 году команда ДВОКУ приняла участие в семи армейских конкурсах, сообщили в училище.

«Конный марафон» — конкурс среди конных подразделений, «Надёжный ориентир» — Всеармейский конкурс топографических подразделений, «Армейская тактическая стрельба» — стрельба из всех видов окружения в движении из неудобных положений.

В 2020 году команды ДВОКУ приняли участие в семи конкурсах: «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж», «Морской десант», «Танковый биатлон», «Эльбрусское кольцо», «Отличники войсковой разведки» и «Соколиная охота».

В трёх основных армейских конкурсах «Суворовский натиск», «Снайперский рубеж» и «Морской десант» училище принимает участие с 2016 года. В этом году команды заняли первое, третье и первое место соответсвенно. Все награды и кубки бережно хранятся в училище.