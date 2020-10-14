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14октября
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сегодня, 18:18 0

Экимчанский перевал завалило снегом: грузовик упал в кювет

Экимчанский перевал завалило снегом: грузовик упал в кювет
Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/

В Селемджинском районе белоснежная сказка — Экимчанский перевал завалило снегом. Однако, не всех водителей радует погода: один из большегрузов успел угодить в кювет.

«Опасные перевалы у нас на севере», — написал автор видео.

Напомним, что на севере Приамурья снег выпал ещё 12 октября. Жители поделились своими фото и видео в соцсетях.

Также, 11 октября, в Албазино выпал пушистый снег.

По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью 15 октября в Приамурье местами по северу ожидается небольшой снег.

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#погода

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