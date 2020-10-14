Экимчанский перевал завалило снегом: грузовик упал в кювет

Фото: www.instagram.com/autoroad.blg/

В Селемджинском районе белоснежная сказка — Экимчанский перевал завалило снегом. Однако, не всех водителей радует погода: один из большегрузов успел угодить в кювет.

«Опасные перевалы у нас на севере», — написал автор видео. Напомним, что на севере Приамурья снег выпал ещё 12 октября. Жители поделились своими фото и видео в соцсетях. Также, 11 октября, в Албазино выпал пушистый снег. По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью 15 октября в Приамурье местами по северу ожидается небольшой снег.

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