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14октября
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сегодня, 18:20 1

Не меньше 13 многодетных семей планируют в этом году переселить из ветхого жилья в зоне БАМа

Не меньше 13 многодетных семей планируют в этом году переселить из ветхого жилья в зоне БАМа
Фото: photogoroda.com

Губернатор Приамурья Василий Орлов утвердил порядок обеспечения жильём многодетных семей, проживающих в зоне БАМа. Этот вопрос поднимали жители во время его недавней рабочей поездки по северным территориям.

— Вопрос переселения людей из аварийного жилья зоны БАМа обсуждается на всех уровнях. Накопление аварийного жилищного фонда происходило многие десятилетия. В регионе более 5 000 человек, которых надо переселить. На это нужно порядка 20 миллиардов рублей. Было принято решение утвердить порядок, по которому многодетные семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилищном фонде северной части области, получат возможность в первоочередном порядке обзавестись новым жильём. Эти семьи должны быть включены органами местного самоуправления в списки семей, которые подлежат переселению из ветхого и аварийного жилья, — рассказал Василий Александрович.

Порядок коснётся следующих территорий: городов Зеи и Тынды, Зейского, Мазановского, Селемджинского и Тындинского районов Амурской области.

«Обзавестись новыми квадратными метрами многодетная семья сможет благодаря социальной выплате на приобретение жилых помещений. Причём купить жильё можно не одно, а несколько. Выплаты будут рассчитываться исходя из площади утраченного помещения, но не менее учетной нормы – 15 квадратных метров на члена семьи», публикует пресс-служба правительства области у себя на сайте.

Для того чтобы удостоверить право выплаты, получателям станут выдавать соответствующие сертификаты.

— В свою очередь такие многодетные семьи должны соответствовать требованиям, в том числе воспитывать трёх и более детей в возрасте до 18 лет. При этом в составе многодетной семьи не учитываются дети, которые ведут самостоятельную жизнь, то есть являются полностью дееспособными, а также дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, за исключением несовершеннолетних детей, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях, находящихся не по месту жительства многодетной семьи, а также случая временного пребывания ребенка-инвалида из многодетной семьи в социально-реабилитационном учреждении, — объясняют в правительстве.

На реализацию порядка региональному министерству социальной защиты выделили 56 миллионов рублей. Таким образом, уже в 2020 году планируют переселить 13 семей.

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#губернатор #дети #соцзащита #финансы

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    Понятно, бамовскую зону переселят за колючую проволоку...

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