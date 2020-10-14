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14октября
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сегодня, 17:03 2

Эксперты: на Камчатке зацвели водоросли, а техногенной катастрофы нет

Эксперты: на Камчатке зацвели водоросли, а техногенной катастрофы нет

На Камчатке 11 и 12 октября группа учёных исследовала водотоки и побережье Авачинского залива. Учёные прибыли из МГУ имени М.В. Ломоносова и . Они установили, что причиной мора животных стали одноклеточные водоросли.

— Можно однозначно сказать, что в последнее время не было поступлений загрязнений техногенного происхождения в притоки Авачинского залива и в сам залив. Также с помощью летательных аппаратов мы охватили несколько десятков километров нижнего течения рек Налычева, Мутнушка и ручья Козельский. Следов воздействий на русловую сеть с территорий военных объектов мы не обнаружили. Козельское захоронение ядохимикатов также находится в стабильном состоянии, — рассказал доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Сергей Чалов.

Учёные пришли к выводу, что наиболее вероятная причина загрязнения — кислородное голодание после развития микроводорослей в сентябре этого года.

— Средние температуры воды в Авачинском заливе были на несколько градусов выше нормы. Это и способствовало распространению водорослей, — отметил Сергей Чалов.

На глубине от 5 до 15 метров сильно уменьшился кислород от массового размножения одноклеточных водорослей (динофлагелляты и цианобактерии). Также в воде обнаружили токсины, выделяемые некоторыми видами одноклеточных водорослей. Цветение водорослей продолжалось с начала сентября по октябрь. Возможно, замор животных на определенных участках акватории продолжается и сейчас.

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#животные #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    30 минут назад

    ну ну

  • El Antonio

    El Antonio
    23 секунды назад

    Кто эти эксперты, какие работы ими написаны? Однозначно сказать? Сегодня же:

    "Пока ещё продолжается исследование ранее озвученных властями и организациями версий: возможное попадание в воду пестицидов (в том числе, с Козельского полигона), ракетного топлива или окислителя, сброс вредных веществ с судов, воздействие захороненных на дне океана вредных веществ, а также версия вулканической и иной геотермической активности. Версия, связанная с массовым цветением водорослей, также исследуется. В качестве возможных причин такого цветения могут быть, в частности, поступление питательных веществ антропогенного происхождения и изменение климата."

    Фраза "исследование продолжается" как-то не увязывается с "однозначно сказать"...

    https://greenpeace.ru/news/2020/10/14/rossijskij-greenpeace-poluchil-pervye-rezultaty-prob/

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