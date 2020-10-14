Эксперты: на Камчатке зацвели водоросли, а техногенной катастрофы нет

— Можно однозначно сказать, что в последнее время не было поступлений загрязнений техногенного происхождения в притоки Авачинского залива и в сам залив. Также с помощью летательных аппаратов мы охватили несколько десятков километров нижнего течения рек Налычева, Мутнушка и ручья Козельский. Следов воздействий на русловую сеть с территорий военных объектов мы не обнаружили. Козельское захоронение ядохимикатов также находится в стабильном состоянии, — рассказал доцент кафедры гидрологии суши географического факультета МГУ Сергей Чалов.

Учёные пришли к выводу, что наиболее вероятная причина загрязнения — кислородное голодание после развития микроводорослей в сентябре этого года.

— Средние температуры воды в Авачинском заливе были на несколько градусов выше нормы. Это и способствовало распространению водорослей, — отметил Сергей Чалов.

На глубине от 5 до 15 метров сильно уменьшился кислород от массового размножения одноклеточных водорослей (динофлагелляты и цианобактерии). Также в воде обнаружили токсины, выделяемые некоторыми видами одноклеточных водорослей. Цветение водорослей продолжалось с начала сентября по октябрь. Возможно, замор животных на определенных участках акватории продолжается и сейчас.