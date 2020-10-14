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14октября
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сегодня, 18:50 2

Пенсионный фонд рассказал, кому из пенсионеров положена надбавка к пенсии

Пенсионный фонд рассказал, кому из пенсионеров положена надбавка к пенсии
Фото: https://pixabay.com/

В 2021 году больше 5000 рублей добавят к пенсии тем пенсионерам, которым на будущий год исполнится 80 лет. Прибавка будет начисляться за счёт увеличения фиксированной выплаты.

В своём Инстаграме амурское отделение ПФР рассказало, что сумма будет разнится, в зависимости от района проживания. Самую высокую прибавку — более восьми с половиной тысяч рублей получат к своему 80-летию те, кто выработал северный стаж. Исключение составляют инвалиды 1 группы и II группы 3 степени, у которых фиксированная выплата уже увеличена ранее с момента установления инвалидности, независимо от возраста.


При достижении 80-летнего возраста пенсия автоматически увеличивается на сумму фиксированной выплаты. Такой порядок ведётся ещё с советских времен. С 1 января 2020 фиксированная выплата была проиндексирована и составляет 5686,25 рублей, сообщает пенсионный фонд.


Пенсионеры, проживающие в центральных и южных районах Амурской области, по достижении восьмидесяти лет получат прибавку 5686,25 рублей. Проживающим в Тындинском, Зейском и Селемджинском районах, а также выработавшим двадцать лет стажа в местностях, приравненных к Крайнему Северу и проживающим в любом населённом пункте добавят 7392,13 рублей. Выработавшим пятнадцать лет стажа в районах Крайнего Севера и проживающим в любом населённом пункте станут доплачивать 8529,38 рублей.


Специалисты напоминают — никаких заявлений подавать в ПФР не нужно. Прибавка в месяц исполнения восьмидесяти лет назначается автоматически с даты рождения, а начинает выплачиваться со следующего месяца.


Кроме того, пенсионер по достижению восьмидесяти лет может обратиться в Пенсионный фонд за назначением ежемесячной компенсационной выплаты по уходу. Положена она в случае, если за ним ухаживает трудоспособный неработающий человек. Выплата составляет 1440 — 1560 рублей, в зависимости от районного коэффициента.


​В период пандемии согласие пенсионера осуществлять за ним уход специалисты ПФР принимают по телефонам регионального колл-центра: 8 800 600 02 38 или (4162) 202-400, а также по номерам горячих линий подразделений Пенсионного фонда в области.

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#пенсии #финансы

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    16 минут назад

    То есть ткм, кому уже за 80 лет прибавка не грозит? Тольно тем, кому исполнится 80?

  • Pooss

    Pooss
    6 минут назад

    Она уже им выплачивается.

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