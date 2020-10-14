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14октября
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сегодня, 16:52 2

Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины

Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины
Фото: pixabay.com

На совещании Владимир Путин поручил ввести полный запрет на вывоз из страны круглого леса, речь идёт о запрете необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. Запрет начнёт действовать с 1 января 2022 года, пишет РБК.

— Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, — сказал президент на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Также, Путин заявил, что необходимо реформировать систему лесоустройства как основу для учёта лесов. Здесь должны широко использоваться современные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты. Ещё один шаг — разграничить полномочия федеральных, региональных и местных органов власти. Президент предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора.

— Нужно у себя, конечно, внутри нашей страны обеспечить благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс: от создания целлюлозно-бумажных и перерабатывающих производств до проектов по выращиванию лесопосадочного материала, — отметил президент.

Комментируя итоги совещания, вице-премьер Виктория Абрамченко предложила связать в единой государственной информационной системе все цепочки: от вырубки леса, до его использования. Электронные документы должны исключить возможность нелегальной вырубки и использования древесины.

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#экология

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 минута назад

    И правильно, прямоугольного бруса больше влезет в вагон, чем кругляка.

    Транспортные затраты уменьшатся, а продажи увеличатся.

    До 2024 года надо побольше бабла в карманы напихать

  • Tуман

    Tуман
    22 секунды назад

    А обрезки продавать населению как дрова

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