Путин поручил запретить экспорт необработанной древесины

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— Поручаю с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из России необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, — сказал президент на совещании по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса.

Также, Путин заявил, что необходимо реформировать систему лесоустройства как основу для учёта лесов. Здесь должны широко использоваться современные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты. Ещё один шаг — разграничить полномочия федеральных, региональных и местных органов власти. Президент предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора.

— Нужно у себя, конечно, внутри нашей страны обеспечить благоприятные условия для инвестиций в лесной комплекс: от создания целлюлозно-бумажных и перерабатывающих производств до проектов по выращиванию лесопосадочного материала, — отметил президент.

Комментируя итоги совещания, вице-премьер Виктория Абрамченко предложила связать в единой государственной информационной системе все цепочки: от вырубки леса, до его использования. Электронные документы должны исключить возможность нелегальной вырубки и использования древесины.