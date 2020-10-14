Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
14октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:25 0

Суд в Подмосковье арестовал учительницу, убившую четырехлетнего сына

Суд в Подмосковье арестовал учительницу, убившую четырехлетнего сына
Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Многодетную мать из Пушкино, которая повесила четырехлетнего сына, арестовал суд. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

43-летней женщине провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая определит ее вменяемость.

Как сообщили, в свою очередь, в пресс-службе СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц городской системы образования, в обязанности которых входила работа с педагогами школы, и доложить о ходе расследования уголовного дела.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, у подозреваемой еще три ребенка, она работает учительницей. Кроме того, проверяют информацию о том, что женщина наблюдалась у психиатра.

По данным СК, днем 11 октября подозреваемая повесила в своей квартире в Пушкине четырехлетнего сына. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшись домой. Женщину задержали, причину убийства она объяснить не смогла.

Просмотров всего: 48

#происшествия

распечатать


Общество 1

Эксперты: на Камчатке зацвели водоросли, а техногенной катастрофы нет
Происшествия 3

За изготовление и сбыт гашишного масла амурчанин получил 18 лет колонии

Происшествия 1

Амурчанин получил девять лет за убийство сына
Общество 3

Жертва мошенников: «Я плохо помню, что они говорили, но музыка будто загипнотизировала меня»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь