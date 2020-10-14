Суд в Подмосковье арестовал учительницу, убившую четырехлетнего сына
Многодетную мать из Пушкино, которая повесила четырехлетнего сына, арестовал суд. Об этом сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
43-летней женщине провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая определит ее вменяемость.
Как сообщили, в свою очередь, в пресс-службе СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц городской системы образования, в обязанности которых входила работа с педагогами школы, и доложить о ходе расследования уголовного дела.
По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, у подозреваемой еще три ребенка, она работает учительницей. Кроме того, проверяют информацию о том, что женщина наблюдалась у психиатра.
По данным СК, днем 11 октября подозреваемая повесила в своей квартире в Пушкине четырехлетнего сына. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшись домой. Женщину задержали, причину убийства она объяснить не смогла.
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