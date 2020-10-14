Суд в Подмосковье арестовал учительницу, убившую четырехлетнего сына

43-летней женщине провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая определит ее вменяемость.

Как сообщили, в свою очередь, в пресс-службе СК РФ, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц городской системы образования, в обязанности которых входила работа с педагогами школы, и доложить о ходе расследования уголовного дела.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, у подозреваемой еще три ребенка, она работает учительницей. Кроме того, проверяют информацию о том, что женщина наблюдалась у психиатра.

По данным СК, днем 11 октября подозреваемая повесила в своей квартире в Пушкине четырехлетнего сына. Тело ребенка обнаружил отец, вернувшись домой. Женщину задержали, причину убийства она объяснить не смогла.